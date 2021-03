Kiel

„Wir werden auch in der kommenden Saison den Gürtel nochmal enger schnallen müssen“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver. „Wir werden den Etat für die erste Mannschaft zur neuen Saison um etwa eine Million Euro reduzieren, nachdem wir ihn im vergangenen Sommer bereits um ungefähr zwei Millionen Euro reduziert haben.“

Grund ist die Pandemie. Pro Geisterspiel gehen der KSV zwischen 150000 und 200000 Euro verloren, bei 17 Saisonheimspielen sind das zwischen 2,5 und 3,4 Millionen Euro – in der laufenden Spielzeit wird das durch die insgesamt 5921 Fans bei den ersten drei Heimspielen im Herbst und die verkauften „Holsteinherz“-Dauerkarten nur leicht gelindert. Hinzu kommen Kosten für Corona-Tests und andere Maßnahmen des Hygienekonzepts.

Neuer TV-Vertrag bedeutet gravierend weniger Einnahmen

Den größten Einfluss aber hat der ab 1. Juli geltende neue TV-Vertrag. Er bedeutet für die KSV „weniger Einnahmen in einer Größenordnung von etwa 20 Prozent“, erklärte Stöver. „Aufgrund der Pandemie haben die 36 Klubs schon in der Saison 2020/21 knapp 190 Millionen Euro weniger als ursprünglich geplant erhalten. In der kommenden Spielzeit werden die Einnahmen der Vereine aufgrund des geringeren Ergebnisses aus der Verwertung der Medienrechte, die ab der Saison 2021/22 gelten, um weitere etwa 200 Millionen Euro verringert werden.“

Neben den Pokalprämien, die durch das Erreichen des Halbfinals (1. Mai bei Borussia Dortmund) bislang rund vier Millionen Euro betragen, muss die Etatkürzung die Verluste auffangen. „Man muss die Dinge angepasst bekommen. Die geringeren Einnahmen lassen sich nicht einfach so an anderer Stelle erwirtschaften“, sagte Stöver – und spricht offen über Gehaltskürzungen. „Das geht nur über eine Anpassung von Verträgen, sowohl bei laufenden als auch bei Neuzugängen.“ Die Zahlung von Ablösesummen im Sommer stehe unter diesen Voraussetzungen ganz hinten an, so der 54-Jährige.

Stöver: im Aufstiegsfall "selbstredend höherer Etat"

Stöver machte aber auch klar: „Das bezieht sich alles auf die Zweite Liga.“ Für die Bundesliga kann ein solcher Sparkurs nicht gelten. Und da die 18 Bundesligaklubs wesentlich mehr TV-Geld erhalten als die Zweitligisten würde es im Aufstiegsfall „selbstredend einen höheren Etat geben“, so Stöver. Der Unterschied zwischen Ober- und Unterhaus ist frappierend: Aus der Säule „Gleichverteilung“, die im neuen Vertrag 53 Prozent ausmacht, erhält jeder Erstligist den Festbetrag von etwa 24,7 Millionen Euro – jeder Zweitligist etwa 6,9 Millionen.

In der aktuellen Kieler Tabellenposition lässt sich eine gewisse Zweigleisigkeit in der Planung nicht vermeiden. Die habe aktuell aber keinen großen Einfluss, so Stöver. „Erstens gilt eine Vielzahl der Verträge für beide Ligen, zweitens wollen wir die entstehenden Lücken qualitativ hochwertig schließen, auch für eine weitere Zweitliga-Saison.“

Transferkarussell im Sommer in noch wilderer Fahrt?

Stand jetzt laufen im Sommer acht Verträge aus. Für Stöver ging die Kaderarbeit daher auch während der Mannschaftsisolation weiter. „Die Gespräche mit den Spielern haben wir weitestgehend geführt, nun befinden wir uns in Verhandlungen mit den Beratern. Daher ist durch die Quarantäne auch nichts ins Stocken geraten“, sagte er. „Ich bin mit den bisherigen Gesprächen sehr zufrieden.“

Bis zum Sommer wird es Ergebnisse geben. Und dann könnte es angesichts der wirtschaftlichen Pandemie-Auswirkungen für alle Klubs interessant werden – egal, ob Holstein als Erst- oder Zweitligist aktiv wird. „Ich bin gespannt, wie die Situation im Juni und Juli sein wird“, sagt Stöver. „Es werden viele Spieler auf den Markt gespült werden, die versuchen müssen, irgendwo unterzukommen – dann auch zu stark verringerten Konditionen.“