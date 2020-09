Drei Pflichtspiele hat Holstein Kiel in der jungen Saison hinter sich, dreimal ist er als Erster eingewechselt worden: Niklas Hauptmann. Der vom 1. FC Köln ausgeliehene Mittelfeldspieler kommt immer besser in Tritt, kann sich mit der KSV am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf weiter oben festsetzen.