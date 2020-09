Kiel/Magdeburg

Torhüter Timon Weiner, der beim Zweitligisten Holstein Kiel noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023 besitzt und in diesem Sommer für zwei Spielzeiten zum Drittligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen wurde, um Spielpraxis zu sammeln, muss sich erst einmal mit der Reservistenrolle bei dem Club aus Sachsen-Anhalt begnügen.

Morten Behrens gewinnt das Rennen um den Platz zwischen den Pfosten

Der gebürtige Segeberger Morten Behrens, der in der abgelaufenen Saison schon Stammtorhüter bei den Magdeburgern war, hat das Rennen um den Platz zwischen den Pfosten für sich entscheiden können. Dabei attestierte FCM-Coach Thomas Hoßmang beiden Torhütern eine starke Vorbereitung und sowohl Weiner, als auch Behrens kamen in den Testspielen gleichermaßen zum Einsatz.

„Wir trainieren gut zusammen und pushen uns gegenseitig. Einen Tag vor dem Pokalspiel gegen Darmstadt 98 haben uns der Trainer und Torwarttrainer Matthias Tischer die Entscheidung mitgeteilt“, sagte der 23-jährige Behrens der Magdeburger Tageszeitung "Volksstimme" in einem Interview.

Weiner muss geduldig sein und auf seine Chance warten

Für Timon Weiner heißt es hingegen geduldig sein und weiter auf seine Chance warten. Der mittlerweile 21-Jährige war im Juli 2018 aus der U19 von Schalke 04 an die Kieler Förde gewechselt und bestritt seitdem in der Regionalliga Nord 46 Partien für die 2. Mannschaft der KSV. "Wir erhoffen uns, dass Timon durch die künftigen Erfahrungen in der 3. Liga in seiner Entwicklung den nächsten Schritt machen kann“, sagte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der KSV seinerzeit zum Wechsel Weiners, der bei den Kieler Störchen mit Neuzugang Thomas Dähne, Ioannis Gelios und Dominik Reimann drei Konkurrenten vor der Brust hatte.

