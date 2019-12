Auswärts in Sandhausen - So will Holstein die SVS-Festung stürmen

Noch einmal alles reinwerfen - das ist nicht nur eine Phrase, sondern die Marschroute für das letzte Spiel des Jahres von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel beim SV Sandhausen (So., 13.30 Uhr). Die Störche wollen den physisch starken Tabellennachbarn mit einem besonderen Rezept knacken.