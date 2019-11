Am Freitagvormittag trainierte Fußball-Zweitligist Holstein Kiel noch im Holstein-Stadion, am Nachmittag bestiegen die Störche den Zug nach Dresden. Mit an Bord war auch Aleksandar Ignjovski, nach einigen Verletzungsproblemen wieder voll dabei und bereit für das Spiel gegen Dynamo (Sonnabend, 13 Uhr).