Kiel

Die Hoffnung, zumindest einen der zuletzt an Covid-19 erkrankten Profis wieder mit in den Kader nehmen zu können, hat sich zerschlagen: Holstein Kiel muss auch am Dienstag beim 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr) auf die Stammspieler Ioannis Gelios und Alexander Mühling sowie auf Aleksandar Ignjovski verzichten. Das gab die KSV am Montagnachmittag bekannt.

Auch für die beiden an der Achillessehne verletzten Störche Stefan Thesker und Mikkel Kirkeskov kommt die Partie in Bayern zu früh. Sie werden weiter in Kiel bleiben und ihr Reha-Programm absolvieren.