Kiel.

Kiel ist Handball-Weltstadt, mittlerweile auch Fußball-Hochburg. Da kann man schon mal durcheinanderkommen. THW Kiel, Holstein Kiel - wer soll da noch den Durchblick behalten? Jessica Libbertz schon mal nicht. Die Moderatorin des Pay-TV-Senders Sky leistete sich am Sonntag einen kuriosen Versprecher.

In der Halbzeitpause des Fußball-Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart (2:0) verwies Libbertz, unter ihrem Geburtsnamen Kastrop bekannt geworden, auf die anstehenden Partien im DFB-Pokal.

"Leipzig steht jetzt dann am Freitag im Pokal-Halbfinale, ist zu Gast bei Werder Bremen", sagte Libbertz - und lag damit noch völlig richtig. Danach wurde das Eis aber glatt. Und zwar spiegelglatt. "Dann haben wir außerdem noch am Samstag für Sie Borussia Dortmund gegen den THW Kiel." Klatsch. Ab ins Fettnäpfchen.

Ein Fauxpas, der an der Förde belustigt zur Kenntnis genommen wurde. "Einfach mal gegen den BVB spielen. Kein Thema", schrieb der THW am Montagmorgen bei Twitter und fragte in Richtung der Störche: "Sollen wir übernehmen?"

Sky-Moderatorin auf den Spuren der legendären Carmen Thomas

Grundsätzlich keine schlechte Idee, den - egal ob nun im Fußball oder Handball - Rekordpokalsieger ins Rennen zu schicken. "Ihr habt natürlich mehr Erfahrung mit Pokal-Halbfinals", antwortete dann auch die KSV bei Twitter folgerichtig. Zudem würde der Reisestress entfallen: Die Zebras hätten nach dem 31:27 beim TUSEM Essen am Sonntag gleich im "Pott" bleiben können. Und Holstein hätte sich für den Aufstiegskampf in der Zweiten Liga schonen können. Win-Win.

Am Ende war es aber schlicht und einfach: ein Versprecher. Und ein würdiger dazu. Denn Libbertz verlässt im Sommer nach 17 Jahren den Pay-TV-Sender. So verabschiedet sie sich mit einem humoristischen Höhepunkt, der an eine der ganz großen Sportmoderatorinnen erinnert: Carmen Thomas. 1973 hatte Thomas im "Aktuellen Sportstudio" den BVB-Rivalen aus Gelsenkirchen als "Schalke 05" bezeichnet - und damit Fernsehgeschichte geschrieben.