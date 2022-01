Gelsenkirchen/Kiel

Die Störche gegen Königsblau – das war am Sonntag in Gelsenkirchen geradezu wörtlich zu nehmen. Denn während der FC Schalke 04 zum Jahresauftakt in der Zweiten Fußball-Bundesliga (1:1) in seinem traditionellen royalen Farbton auflief, präsentierte Holstein Kiel eine ungewohnte Kombination, die dem Spitznamen der Mannschaft dafür umso gerechter wurde: weiße Trikots, schwarze Hosen, rote Stutzen. Echte Störche eben.

DFL-Spielordnung ermöglicht Holstein Kiels tierische Störche-Optik

Auf Nachfrage erklärte die KSV am Montag, weshalb man sich auf Schalke für 90 Minuten von der reinen Farbenlehre – ansonsten spielt Holstein auswärts ganz in Weiß oder, wie in der Hinrunde gegen den Hamburger SV, im schwarz-roten Ausweichtrikot – verabschiedet hatte: Hintergrund ist dem Klub zufolge die DFL-Spielordnung, nach der die Spielkleidung zweier Mannschaften hinreichend und möglichst maximal unterscheidbar sein muss.

Das war zwischen dem Blau-Weiß der Schalker und dem Kieler Weiß offenbar nicht gegeben, weshalb man sich in Abstimmung mit der DFL für den Störche-Look entschied. Dass das möglich ist, regelt Paragraf sechs der „Richtlinie für Spielkleidung und Ausrüstung“, in dem es heißt: „Die Mannschaft kann eine Mischung aus Haupt- und Ersatzspielkleidung (Trikot, Hose und Stutzen) tragen, um einen erkennbaren Kontrast zur gegnerischen Mannschaft herzustellen.“ Holstein griff zum Mix aus Auswärtstrikot, Ausweichhose und Heimstutzen. Fertig war der Storch.

Eine Kieler Kombi, die in dieser Form so schnell wohl nicht noch einmal zum Einsatz kommen dürfte. Und falls doch? Dann trägt man eine optische Glücksformel. Denn sportlich stand der Auftritt der ersatzgeschwächten KSV in Gelsenkirchen ihrer gefiederten Farbwahl in nichts nach. Aus der Not geboren – aber mit tierischer Wirkung.