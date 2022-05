Halle/Kiel

Hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel schon einen Nachfolger für Torhüter Ioannis Gelios am Haken, der den Klub nach Saisonende verlässt? Nach Informationen der „Bild“ soll die KSV an einer Verpflichtung von Tim Schreiber interessiert sein. Der 20-Jährige steht zurzeit beim Hallescher FC zwischen den Pfosten, seine Leihe läuft jedoch am 30. Juni aus. Der Drittligist habe sich vergeblich um eine Weiterbeschäftigung bemüht.

In der laufenden Saison kam der U20-Nationaltorhüter für Halle 23 mal zum Einsatz. Nun will der Spieler laut Bericht den Schritt in die Zweite Liga machen. Bis 2023 steht Schreiber noch bei seinem Jugendklub RB Leipzig unter Vertrag. Der Keeper hatte vor seinem Wechsel nach Halle seit 2014 sämtliche Nachwuchsteams in Leipzig durchlaufen.