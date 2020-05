Werner: "Finde die Ansetzung merkwürdig"

Kiel

Der sonntägliche Jubel über Stuttgart (3:2) hallt noch nach. Am Mittwoch dann haben sich ein paar Misstöne aus Bochum (1:2) darübergelegt. Und jetzt stimmt auch noch der Tabellenführer in die Sinfonie des Sonderspielbetriebs mit ein. Für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steht heute am Sonnabend (13 Uhr, im KN-Liveticker) gegen die Arminia das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen an. Ein Dreiklang, der an die Substanz geht. Frei nach den US-Hip-Hop-Legenden Beastie Boys: No Sleep till Bielefeld.

„Ich finde die Ansetzung des Spielplans etwas merkwürdig“, sagte Holsteins Cheftrainer Ole Werner am Freitag auf der virtuellen Pressekonferenz vor dem zweiten Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zu diesem Zeitpunkt war der Störche-Tross seit gerade einmal etwas mehr als 30 Stunden zurück im Norden. Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus. Nun könnte man sagen: Damit haben alle Zweitligisten zu kämpfen in diesen Wochen. Aber das stimmt nicht so ganz. Denn unter der Woche hatten zwei Teams spielfrei: Dynamo Dresden wegen der zurückliegenden zweiwöchigen Quarantäne. Und eben Arminia Bielefeld, der Dresdner Gegner des 28. Spieltags.

"Wir sollten die Kirche im Dorf lassen"

Werner hätte sich zumindest einen zusätzlichen Regenerationstag gewünscht. Ein Spiel am Sonntag. So aber geht es mit einem Nachteil ins vorpfingstliche Spitzenspiel zwischen dem Sechsten und dem Ersten. Rotation wird wohl erneut zum Thema. Eine Option für die erste Elf der Kieler ist dabei wieder Salih Özcan. Der 22 Jahre alte Mittelfeldregisseur sollte ursprünglich schon in Bochum wieder zur Verfügung stehen. Die Adduktorenbeschwerden waren aber noch da. Jetzt sind sie überstanden. Özcan konnte am Freitag normal trainieren und kehrt in den Kader zurück, wie Werner bestätigte.

Volle Power im Zentrum, um im zweiten Anlauf über die 40-Punkte-Hürde zu kommen. Was am Mittwochabend nicht geklappt hat, will Werner mit seiner Mannschaft jetzt nachholen. Denn dann ist der Klassenerhalt bei noch fünf ausstehenden Spielen so gut wie sicher, und Holstein Kiel kann in seine vierte Zweitligasaison in Folge gehen. Dabei hätte ein Sieg unter der Woche dafür gesorgt, dass man im Vorfeld des Bielefeld-Spiels sogar über Platz drei hätte sprechen können.

Das weiß auch Werner. Der verpassten Chance trauert er trotzdem nicht nach. „Wir sollten die Kirche im Dorf lassen und wissen, wo wir herkommen“, sagte der KSV-Trainer und meinte damit jene kritische Saisonphase im Herbst und Winter, als man sich eher mit der Dritten als mit der Ersten Liga befassen musste. „Die Situation, die wir jetzt haben, hätten damals die wenigsten erwartet“, sagte Werner.

Die Arminia ist so etwas wie ein Kieler Angstgegner

Und so geht es gegen die Arminia nicht um irgendwelche verwegenen Ziele, sondern zunächst einmal nur um weitere 90 Minuten Fußball. Dass es leichtere eineinhalb Stunden als die gegen den Klassenprimus gibt, ist klar. „Was sie allen voraus haben, ist“, so Werner, „dass sie sehr, sehr konstant und gefestigt sind. Sie können super kicken, wenn sie Räume bekommen. Wenn nicht, können sie auch mit Wucht und langen Bällen agieren.“ Arminia Bielefeld, das geht auch aus Werners Ausführungen hervor, dürfte die kompletteste Mannschaft der Liga sein.

Holstein kann davon ein Lied singen. Seit dem Premierenduell in der Zweiten Liga im Oktober 2017 (2:1) gab es keinen Sieg mehr gegen den DSC. Dafür seit der Amtsübernahme von Werners Trainerkollege Uwe Neuhaus drei Niederlagen am Stück. Soll sich das ändern, muss sich die Chancenverwertung der Störche verbessern. Und die Wachsamkeit in den entscheidenden Situationen. Aller Müdigkeit zum Trotz.

Werner hat die sechsstündige Rückfahrt aus Bochum jedenfalls für eine Analyse des Spiels genutzt. Dabei ist ihm etwas aufgefallen, das er schon bei den vorangegangenen Kieler Re-Start-Partien gesehen hat: Das Verhalten gegen den Ball ist derzeit nicht optimal. „Uns fehlt in Situationen das Timing und die Intensität im hohen Anlaufen“, sagte Werner.

Der Aufstieg ist Bielefeld kaum noch zu nehmen

Ein Ansatzpunkt, um es gegen Bielefeld besser zu machen. Gegen jene Mannschaft, die seit Monaten auf Erstligakurs liegt und der der Sprung ins Oberhaus kaum noch zu nehmen scheint. Der Vorsprung auf Platz drei beträgt sieben Punkte, auf Rang vier sind es acht. Und der DSC hat noch ein Nachholspiel.

Nach menschlichem Ermessen sollte da nichts mehr anbrennen. Vor allem dann nicht, wenn man so stabil ist wie die Arminia. Die letzte Niederlage datiert aus dem Jahr 2019. Noch Fragen?

Ja, denn zum Re-Start gab es den späten Schock gegen Osnabrück: 1:1. Am vergangenen Wochenende dann die Nullnummer beim HSV. Das Ergebnis war für die Arminia ein Meilenstein. Die Art und Weise war in beiden Spielen aber nicht restlos überzeugend. „Wir haben es nicht so auf den Platz bringen können“, sagte Trainer Uwe Neuhaus. „Nach vorne haben wir noch einiges an Potenzial. Das wollen wir am besten schon am Sonnabend abrufen.“

Volgsammer von Beginn an? "Wir haben uns geeinigt"

In Kiel, also dort, wo er im Dezember 2018 seinen Einstand als DSC-Trainer gegeben hatte. Seitdem ist es Neuhaus gelungen, eine Konstanzmaschine zu formen. Die Arminia ist das beste Auswärtsteam, hat die wenigsten Tore kassiert und die zweitmeisten geschossen.

Vor allem ist es das gefürchtete Duo Fabian Klos und Andreas Voglsammer, das seit Jahren gemeinsam für Furore sorgt. Und es ist wieder komplett: Voglsammer ist nach seinem Mittelfußbruch zurück, wurde in beiden Re-Start-Spielen eingewechselt und könnte zum ersten Mal in die Startelf zurückkehren. Neuhaus, der Trainerfuchs, will sich aber nicht in die Karten schauen lassen. Er sagte zu Voglsammers Rolle an der Förde nur: „Wir haben uns geeinigt.“

