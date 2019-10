VfL-Coach Reis trotz Serie unzufrieden

Bochum/Kiel

Thomas Reis? Ja, da war doch was. Im Sommer war der Name Reis an der Förde heiß. So heiß, dass es Gespräche zwischen Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und dem damaligen Trainer der U19 des VfL Wolfsburg gegeben hatte. Beide Seiten waren aneinander interessiert – doch dann zauberte die KSV André Schubert aus dem Hut. Und Reis war nicht mehr heiß. Jetzt kommt es in völlig anderer Konstellation zum Wiedersehen. Am elften Spieltag gastiert der VfL Bochum in Kiel (Fr., 18.30 Uhr, im KN-Liveticker). Mit Thomas Reis als Chefcoach.

Am 6. September übernahm der 46-Jährige das Amt von Robin Dutt – neun Tage, bevor die Störche dann Schubert entließen. Reis sollte den VfL, zu diesem Zeitpunkt mit der verheerenden Bilanz von zwei Punkten aus fünf Spielen, wieder auf Kurs bringen, aus dem Keller führen. Und so ging er es an. Und punktete an den Spieltagen sechs, sieben, acht, neun und zehn. Man könnte meinen: Es läuft. Nur liegt man damit ziemlich daneben.

„Normalerweise ist eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen nicht schlecht“, sagt Reis. „Aber jeder sieht ja die Tabellensituation, da bringt uns diese Serie nicht viel.“ Die Bochumer sind unter Reis im Schneckentempo unterwegs, sind lediglich von Platz 17 auf 16 geklettert, haben zwei Punkte weniger als die KSV. Denn in fünf Spielen gab es nur einen Sieg. Und vier Remis. Gefühlte kleine Niederlagen.

Pfiffe für die Mannschaft

Das letzte Unentschieden, das 3:3 vom vergangenen Spieltag gegen den Karlsruher SC, darf hingegen getrost als große Niederlage bezeichnet werden. Der VfL spielte im eigenen Stadion 75 Minuten in Überzahl, führte lange Zeit mit 3:2 – um dann in der Nachspielzeit den Ausgleich zu kassieren. Die Fans quittierten den Auftritt ihrer Mannschaft mit Pfiffen. „Ungeschlagen“ fühlt sich irgendwie anders an.

„Es ist doch völlig nachvollziehbar, dass die Fans gefrustet sind. Wir haben es selbst in der Hand, ob unsere Fans und auch wir selbst nach dem Abpfiff gut drauf sind oder nicht“, sagt Reis, der vor allem die Anfälligkeit in der Abwehr noch nicht im Griff hat. Zehn Gegentore musste seine Mannschaft in fünf Spielen hinnehmen, auch wenn sie in der gleichen Zeit elf eigene Treffer erzielte, in Silvere Ganvoula (sieben Tore, vier Vorlagen) und Danny Blum (fünf Tore) zwei der besten drei Scorer der Liga hat.

Die Defensive, so sagt man, gewinnt Meisterschaften. Sie kann aber auch die eigenen Saisonziele gefährden. Das weiß kaum jemand besser als Thomas Reis, der selbst lange Jahre Abwehrspieler beim VfL war, zwischen 1995 und 2003 drei Auf- und zwei Abstiege mitmachte.

„Natürlich befinden wir uns im Abstiegskampf“, sagt Reis. „Das zeigt alleine schon der Blick auf die Tabelle.“ Trotzdem sei die Liga noch eng beisammen. „Das ist gut für uns, wir sind weiter nah dran. Aber klar ist auch, dass man sich keine Niederlagen erlauben darf.“

Reis will seine Spieler wachrütteln

Erst recht nicht gegen direkte Konkurrenten. Und ein solcher ist Holstein. Die KSV ist durch den Auswärtssieg beim VfB Stuttgart in der Tabelle am VfL vorbeigezogen. „Es wird eine sehr schwere Aufgabe, Kiel hat es gut gemacht in Stuttgart“, sagt Reis, der von seiner Mannschaft „ein ähnliches Spiel wie gegen Heidenheim“ erwartet. „Das ist der Maßstab, den die Mannschaft anlegen sollte.“

Beim 3:2-Sieg an der Brenz, dem bislang einzigen unter Reis, erwischten die Bochumer einen Blitzstart, führten nach einer Viertelstunde schon 2:0. Für Reis der Schlüssel zum Erfolg. 90 Minuten Konzentration und Bereitschaft. Von Minute eins an. „Wir müssen gut ins Spiel kommen“, sagt er daher auch mit Blick auf den bevorstehenden Auftritt im Holstein-Stadion.

Spätestens seit Dienstag sollten die VfL-Kicker ohnehin wach sein. Thomas Reis hat ihnen die Sinne geschärft – mit einer Standpauke in der Kabine. „Wir haben Tacheles geredet“, erklärt Reis. „Dabei geht es nicht darum, jemanden bloßzustellen, sondern den einen oder anderen wachzurütteln.“ Für Holstein, für den Existenzkampf. Der Serie zum Trotz.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.