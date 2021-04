Kiel/Nürnberg

The boys are back in town! Die Reunion der Störche-Band: ein voller Erfolg. Das 3:1 beim VfL Osnabrück nach erneuter Quarantäne hat Holstein Kiel in den Fußball-Zweitliga-Charts von null auf vier katapultiert. Dank schlecht gestimmter Instrumente der Konkurrenz ist die KSV plötzlich wieder auf Platin-Kurs. Schon am Dienstag (18.30 Uhr, im KN-Liveticker) kann mit der nächsten Nachhol-Show beim 1. FC Nürnberg Platz drei erobert, der Hamburger SV aus dem Aufstiegs-Line-up verdrängt werden.

Fabian Reese, geistiger Vater der "Boyband" Holstein Kiel

„Wir sind wie eine Boyband, die von Gig zu Gig zieht“, sagte Fabian Reese, der an der Bremer Brücke auf seinem linken Flügel furios in die Tasten gehauen hatte, nach dem Auftakt in die Neun-Spiele-Tour bei Sky über die Jetzt-erst-recht-Stimmung bei den Störchen. Nach vier von sechs Wochen in häuslicher Isolation sind sie heiß aufs ganz große Konzertfinale – wo auch immer sie der Spielplan hinführt. „Der Bus wird unser bester Freund. Das Hotelzimmer wird unser bester Freund“, sagte Reese.

Am Montag wurde aber erst einmal das Flugzeug zum besten Freund der KSV-Profis. Oder eher: die Flugzeuge. Vorhang auf für Holstein Kiels verschärftes Hygienekonzept, das nunmehr zwei Maschinen statt einer vorsieht, um das Risiko einer Gruppenquarantäne durch reichlich Abstand weiter zu senken. „Wir fliegen im Konvoi“, sagte Holstein-Cheftrainer Ole Werner schmunzelnd vor dem Aufbruch ins Frankenland. Reisen wie die Rockstars.

Gelios, Mühling und Ignjovski sind weiter raus

Erneut mussten aber fünf Störche zu Hause bleiben. Jene fünf, die auch schon am Sonnabend in Osnabrück gefehlt hatten. Heißt: Werner muss nicht nur auf Stefan Thesker und Mikkel Kirkeskov, beide an der Achillessehne verletzt, verzichten, sondern erneut auch auf das an Covid-19 erkankte Trio Ioannis Gelios, Alexander Mühling und Aleksandar Ignjovski. Sie werden also frühestens am Sonnabend zurückkehren, wenn bei Borussia Dortmund das größte KSV-Spiel der vergangenen Jahre steigt: das Halbfinale im DFB-Pokal.

Doch daran verschwenden die Störche noch keinen Gedanken. Es geht einzig und allein um Nürnberg. Eine Aufgabe, die schwer genug wird. Einerseits befindet sich Holstein, bei allem Jubel über den Sieg am Sonnabend, weiter inmitten des „Feldversuchs“ (Werner) – die lange Zwangspause dürfte Körper und Kopf noch eine ganze Weile beschäftigen. Rotation mit Augenmaß ist eigentlich zwingend, hier und da wird Werner schon gegen den „Club“ die vermeintliche B-Seite auflegen müssen.

Andererseits nähert sich Nürnberg immer mehr seiner Topform an, ist seit sechs Spielen ungeschlagen, hat zuletzt den hoch gehandelten 1. FC Heidenheim mit 3:1 bezwungen. Drei Punkte, die gleichbedeutend sind mit dem Klassenerhalt für den lange kriselnden Traditionsverein.

Ole Werner über den 1. FC Nürnberg: "Eine etwas komplexere Aufgabe"

Nach der vergeigten Hinrunde – darunter ein schwacher Auftritt in Kiel (0:1), der vor allem durch Fin Bartels’ Seitfallrückzieher-Megahit im Ohr nachklingt – sind die Franken zurück in der Tonspur. Der Sound des Erfolgs.

„Das wird eine richtige Herausforderung“, sagt Werner, der Nürnbergs Variabilität hervorhebt: „Sie können sowohl aus dem Aufbau heraus aus auch durch Umschaltmöglichkeiten gefährlich werden. Es ist eine etwas komplexere Aufgabe.“ Viele Breaks und Tempiwechsel kommen da auf die „Boyband“ zu.

Und man darf davon ausgehen, dass die Elf von Robert Klauß den Kielern gar nicht erst gestattet, die Gitarren einzustöpseln. „Wenn man sie stresst, kann man sie erwischen“, sagt der Nürnberger Coach über die KSV. Spannungsabfall nach der Rettung? Ist beim FCN nicht zu erwarten. Das Ziel laut Klauß: „Drei gute Wochen hinlegen.“

Wird Nürnberg das Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen?

Für die Störche ist diese Ansage Fluch und Segen zugleich: Nürnberg spielt danach nämlich noch gegen die Kieler Aufstiegskonkurrenten HSV (10. Mai) und VfL Bochum (16. Mai), zum Abschluss am 23. Mai dann gegen Hannover 96.

Ein hochwertiger, aber rhythmisch gemütlicher Ausklang für den Club also – während Holstein weiter durch die Liga brettert. Mit der neuen Band-Attitüde können die Störche da aber durchkommen. Bühne frei!