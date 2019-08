Zweitligist Holstein Kiel geht das Montagabendspiel gegen den FC St. Pauli (20.30 Uhr) weitgehend in Bestbesetzung an. Das erklärte Trainer André Schubert am Sonnabend auf der Spieltags-Pressekonferenz. Außerdem schloss er nicht aus, dass die Neuen schon am Millerntor eine Rolle spielen könnten.