Holstein Kiels historischer Coup gegen den FC Bayern München war ganz großes Kino. Einer spielte in diesem DFB-Pokal-Krimi aber nur eine Nebenrolle: Janni Serra. Der Angreifer fand sich am Mittwochabend zunächst auf der Bank wieder, wurde erst in der 84. Minute eingewechselt. Zwar verwandelte er den dritten Kieler Versuch im Elfmeterschießen sicher, avancierte so dann doch noch zu einem der Helden, aber die Filmrolle scheint endgültig abgespult. Serra will den Fußball-Zweitligisten verlassen – am liebsten sofort.

Eine Vertragsverlängerung über das Saisonende hinaus hatte die Serra-Seite schon im Sommer des vergangenen Jahres abgelehnt. Im Gegenzug blockierte Holstein einen Wechsel vor der laufenden Saison, verzichtete zugunsten der sportlichen Schlagkraft auf eine Ablösesumme im niedrigen Millionenbereich. Die KSV könnte mit einem Verkauf im aktuellen Transferfenster letztmals etwas Geld einstreichen, plant aber vielmehr mit dem 22-Jährigen bis zum Vertragsende am 30. Juni. Zum Missfallen Serras und seines Beraters Danny Bachmann.

„Es wäre aus unserer Sicht für alle Seiten gewinnbringender, Janni nicht wiederholt den Schritt in die Bundesliga zu verwehren, zumal er in dieser Saison nicht mehr die prägende Rolle einnimmt wie beispielweise Jae-Sung Lee“, sagt Bachmann im Gespräch mit KN-online.

Ja, die Bundesliga. Aus der liegen konkrete Angebote auf dem Tisch. Arminia Bielefeld soll zu den Interessenten gehören, sich laut „Kicker“ gar schon auf einen Vertrag ab Sommer mit dem Juniorennationalspieler geeinigt haben. Ist da was dran? „Es ist nicht meine Aufgabe, Spekulationen zu kommentieren“, sagt Bachmann. Sein Job sei gerade ein anderer, viel aktuellerer. Nämlich der, „einen Winter-Wechsel umzusetzen“. Und zwar so, „dass alle Parteien mitgenommen werden“.

Mitgenommen fühlt sich die Partei des Spielers im Moment ganz und gar nicht. Bachmann reagiert mit Unverständnis auf die Verweigerungshaltung der KSV – vor allem vor dem Hintergrund der Erfahrungen des vergangenen Jahres, als dem Verein wie vielen anderen Profiklubs wegen der Corona-Zwangspause finanzielle Schwierigkeiten drohten. Trotzdem musste Serra bleiben. Sein Berater ist verärgert, „dass ein Zweitligist im Sommer 2020 in der damaligen wirtschaftlichen Lage noch entsprechende Ablösesummen ablehnen konnte, wo noch zwei, drei Monate zuvor Spieler auf Teile ihrer Gehälter sowie Berater anteilig auf ihre Honorare gern und solidarisch im Sinne von Holstein verzichtet haben“.

Der Ball liegt jetzt bei Stöver und der KSV. Serra, der in den vergangenen Wochen viel Kritik abbekam, will weg. Spätestens im Sommer wird das Kapitel beendet sein. Wenn es nach dem in Hannover und Dortmund ausgebildeten Angreifer geht, endet es schon jetzt, nach zweieinhalb weitgehend erfolgreichen gemeinsamen Jahren, in denen Serra in Liga und Pokal 24 Tore und zehn Vorlagen gelangen.