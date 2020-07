Hamburg

Hannes Drews ist zurück in der Zweiten Liga. Zwar nicht in der ersten Reihe wie in der Saison 2017/18, als der den FC Erzgebirge Aue zum Klassenerhalt geführt hatte. Dafür aber als Co-Trainer des neuen HSV-Cheftrainers Daniel Thioune. Das gaben die Hamburger am Donnerstag bekannt.

" Hannes und ich stehen seit unserem gemeinsamen Lehrgang zur UEFA-Pro-Lizenz in einem regelmäßigen Austausch. Ich schätze Hannes’ Expertise sehr und wir haben nach und nach ein Vertrauensverhältnis aufgebaut", sagte Thioune, der gemeinsam mit Drews im Jahr 2016 den Fußballlehrer-Lehrgang absolviert hatte. Er sei sich mit Drews "einig über die Interpretation der Rolle des zweiten Co-Trainers und den damit verbundenen Aufgaben".

Schweinsteiger und Bremser gehen

Drews hatte zuletzt bis zum Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie die zweite Mannschaft des Hamburger SV in der Regionalliga Nord betreut, nun stößt der 38-Jährige zum Trainerteam um Thioune und die bereits benannten Assistenten Merlin Polzin und Torwarttrainer Kai Rabe. Verbunden mit der Entscheidung für Drews ist zugleich die Verabschiedung der beiden bisherigen Co-Trainer Tobias Schweinsteiger und Dirk Bremser, der als Profi zum Ende seiner Karriere in der Spielzeit 1999/2000 das Holstein-Trikot getragen hatte.

Drews, gebürtiger Neumünsteraner, hatte bei der KSV zwischen 2011 und 2017 zunächst die U17, dann die U19 verantwortet und gehörte zeitweise auch zum gehandelten Kandidatenkreis für den Cheftrainerposten nach dem Abgang von Tim Walter zum VfB Stuttgart nach der Saison 2018/19.

