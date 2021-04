Frankfurt/Main

Die DFL informierte am Donnerstag über die Absetzung. Nicht wie geplant stattfinden werden die Partien des KSC bei Fortuna Düsseldorf (10. April) und gegen den FC Erzgebirge Aue (17. April) sowie die Spiele von Sandhausen bei der SpVgg Greuther Fürth (9. April) und gegen den Hamburger SV (16. April).

Kann Holstein Kiel am 30. Spieltag den SV Sandhausen empfangen?

Ob die Begegnungen beider Mannschaften am 30. Spieltag abgesetzt werden, will die DFL eigenen Angaben zufolge Ende der kommenden Woche unter Berücksichtigung des dann aktuellen Stands entscheiden. Wann die bereits abgesetzten Spiele nun stattfinden sollen, solle „schnellstmöglich bekanntgegeben“ werden.

Der KSC befindet sich bis zum 20. April in Isolation - an diesem Tag ist das Gastspiel beim HSV angesetzt. Sandhausen wiederum bleibt bis 18. April in Quarantäne und soll am 21. April im Holstein-Stadion bei den Kieler Störchen gastieren.

In Sandhausen waren nach Ivan Paurevic und Denis Linsmayer, die bereits am Sonntag gegen die Würzburger Kickers gefehlt hatten, am Dienstag noch zwei weitere Profis positiv getestet worden. Auch beim KSC lag ein weiterer positiver Befund eines Spielers vor.

Spielplan immer enger - Zweiter Liga droht Termin-Chaos

Der Zweiten Liga droht durch die nächsten Corona-Fälle und Quarantäne-Beschlüsse im Saisonendspurt ein Terminengpass. Denn die Anzahl der Ausweichmöglichkeiten ist angesichts des für den 23. Mai geplanten letzten Spieltags äußerst knapp.