In ihrem Ticket-Newsletter teilte die KSV Holstein mit, dass der Start des Vorverkaufs für die Partie gegen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen am Sonnabend, 27. November (20.30 Uhr), vorerst verschoben werde. Grund sei die aktuelle Entwicklung „in Bezug auf die Corona-Inzidenzen“ und „im Hinblick auf das angekündigte Ende der pandemischen Lage in Deutschland am 25.11.2021“ die „daraus möglicherweise zukünftig resultierenden rechtlichen Anordnungen, die wir zur Zeit noch nicht abschätzen können“, heißt es darin.

Einen neuen Starttermin für den Vorverkauf zum Nordduell unter Flutlicht gibt es noch nicht. Die KSV teilte mit, der Klub werde rechtzeitig darüber informieren, „sobald wir absehen können, unter welchen Bedingungen wir unseren Zuschauern und Fans einen Stadionbesuch ermöglichen können“.

Nach aktuellen Bestimmungen gibt es für die Heimspiele der KSV im Holstein-Stadion (15034 Plätze) keine Kapazitätsgrenzen, der Zugang ist nach dem 3G-Prinzip (geimpft, genesen, getestet) möglich. Zur jüngsten Kieler Partie gegen Dynamo Dresden kamen knapp 9000 Fans.

Nach der Länderspielpause ist Holstein beim 1. FC Heidenheim gefordert (Sonntag, 21. November, 13.30 Uhr), die Partie gegen den SV Werder ist das nächste Heimspiel der Störche.