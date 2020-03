Irgendwie war an diesem Montagabend vieles anders. Zweite Fußball-Bundesliga, Holstein Kiel nach fast 30 Jahren wieder in einem Duell bei Hannover 96, Flutlicht in der großen HDI-Arena – Zutaten, die beim Beobachter auf der Tribüne im Normalfall ein Kribbeln verursachen. Eigentlich!