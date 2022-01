Kiel

Lewis Holtby ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, das teilte Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Donnerstagvormittag mit. Der 31-Jährige habe keinen Kontakt zur Mannschaft gehabt und befinde sich in häuslicher Isolation, so die KSV weiter.

Auch Holtby war im Urlaub in Dubai

Nach Rechtsverteidiger Phil Neumann und Flügelflitzer Fabian Reese ist Holtby damit der dritte Corona-Fall bei den Störchen, die am vergangenen Sonntag nach kurzer Weihnachtspause die Vorbereitung auf die Restrunde der Zweiten Liga aufgenommen hatten. Wie Neumann und Reese hatte auch Holtby seinen Urlaub im Emirat Dubai verbracht.

Gleiches gilt auch für den nach Mittelfußbruch gerade zurückgekehrten Marco Komenda, der als Kontaktperson einer mit Corona infizierten Person vorsorglich von der Mannschaft separiert wurde. Ebenfalls in der häuslichen Isolation sind nach wie vor Noah Awuku (fehlt der KSV länger mit Kreuzbanriss), Jonas Sterner und Hólmbert Aron Fridjónsson als Kontaktpersonen ersten Grades – und damit insgesamt sieben Störche.

Aktuell 13 Ausfälle bei Holstein Kiel

Beim ersten Testspiel am Mittwoch gegen den TSV Havelse (5:0) kamen mit Hauke Wahl und Fin Bartels (beide grippaler Infekt), Johannes van den Bergh (Mittelhandbruch), Stefan Thesker (muskuläre Probleme), Simon Lorenz (Fußbeschwerden) und Timon Weiner (Armverletzung) weitere Ausfälle hinzu, so dass Holstein-Trainer Marcel Rapp aktuell 13 Profis fehlen. Auch Holtby fehlte bereits als Corona-Verdachtsfall.

Die Vorbereitung der Störche läuft derweil weiter, am Sonnabend (13 Uhr) steht das zweite und letzte Testspiel der Wintervorbereitung gegen den VfL Osnabrück auf dem Programm. Das erste Pflichtspiel ist für Sonntag, 16. Januar (13.30 Uhr) beim FC Schalke 04 angesetzt.