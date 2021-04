Kiel

Sie sind wieder da. Am Mittwochnachmittag trainierten die Störche erstmals nach zwei Wochen in häuslicher Isolation wieder auf der Anlage in Projensdorf.

Das ursprünglich für 10.30 Uhr angesetzte Training verzögerte sich zwar bis 13.30 Uhr - die Ergebnisse der vorgenommenen Corona-Tests ließen noch auf sich warten -, dann aber herrschte wieder so etwas wie Normalität, wenn auch unter Ausnahmebedingungen. Die KSV hat die Kontaktregeln deutlich verschärft.

Für ein Trio setzt sich die Quarantäne indes aber noch fort: Ioannis Gelios, der nach dem 0:1 in Heidenheim positiv auf das Virus getestet worden war, könnte womöglich am Freitag wieder ins Training einsteigen, wenn seine Tests negativ ausfallen und der symptomfrei ist. Anders sieht es bei Aleksandar Ignjovski und Alexander Mühling aus.

Mit Mühling fällt Holstein Kiels bester Torschütze aus

Während der behörlich angeordneten Quarantäne hatte Holstein Kiel zwei weitere Corona-Fälle kommuniziert, die Namen der Betroffenen aber nicht bekanntgegeben. Nun ist klar, dass es sich um Ignjovski und Mühling handelt. Ihre Quarantäne verlängert sich dadurch entsprechend nach hinten.

Ihr Einsatz beim VfL Osnabrück (Sbd., 13 Uhr) ist damit praktisch ausgeschlossen, auch das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (Di., 18.30 Uhr) wackelt für sie. Besonders schmerzhaft ist das im Falle von Mühling: Der Mittelfeldmotor ist eine der Säulen im Team, ist mit zehn Treffern zudem bester Torschütze der Störche.