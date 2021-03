Kiel

Kiel. Ausgebremst. Statt in der Zweiten Fußball-Bundesliga um Punkte für den Aufstieg zu fighten, müssen die Störche in den eigenen vier Wänden gegen den die Langeweile ankämpfen. 14 Tage gefangen in der Quarantäne nach vier positiven Corona-Tests im Kreise von Mannschaft und Funktionsteam – Holstein Kiel befindet sich im Leerlauf. Das Quarantäne-Telegramm:

Die Handballer vom THW Kiel fühlen mit Holstein

Wie es ist, geschlossen in die Quarantäne zu müssen, das weiß Holstein Kiel nur zu gut. Die KSV macht diese Erfahrung gerade zum zweiten Mal – fast auf den Jahrestag des Beginns der ersten Kieler Quarantäne nach der am 14. März 2020 kommunizierten Corona-Infektion bei Stefan Thesker, der damals erst fünfte Fall im deutschen Profifußball.

Wie sich das anfühlt, wissen aber auch die Nachbarn vom THW Kiel: Der Handball-Spitzenklub musste im Dezember 2020 für zehn Tage in Quarantäne, im Februar 2021 dann volle zwei Wochen. „Ach, Mensch...“, schrieb der THW bei Twitter unter Holsteins Bekanntmachung der positiven Testergebnisse. „Wir wünschen euch alles Gute, viel Kraft für die Quarantäne und den Betroffenen einen leichten Verlauf der Infektion!“ Aus der Zweiten Liga gab es Genesungswünsche von der SpVgg Greuther Fürth und vom Karlsruher SC.

Janni Serra ist Holstein Kiels Geburtstagspechvogel

Als am 13. März geborener Fußballprofi hat man es nicht immer leicht. Marko Marin: ein Wandervogel. Holger Badstuber: ein Weltklassespieler im Körper eines Dauerinvaliden. Und Janni Serra: zum zweiten Mal hintereinander an seinem Ehrentag vom Unglück verfolgt.

2020 fiel Serras 22. Geburtstag auf einen verhängnisvollen Freitag, den 13. Holstein Kiel befand sich gerade auf dem Weg nach Regensburg, als wegen der sich überschlagenden Corona-Ereignisse erst der Spieltag abgesagt, dann für Wochen die ganze Saison unterbrochen wurde. Dabei war Serra gar nicht mit im Flieger: Drei Wochen zuvor hatte er sich eine zum wiederholten Mal eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, die später noch eine OP nötig machen sollte.

Ein Jahr später ist Serra fit, gut in Form – und trotzdem plötzlich zum Nichtstun gezwungen. Bitter: Am 24. März beginnt die sechstägige Gruppenphase der U21-EM. Serras durchaus möglich gewesene Nominierung hat sich nun erledigt. Ein unschöner 23. Geburtstag.

Südkoreas Prestigeduell mit Japan ohne Jae-Sung Lee

Ob sie ihn nach dem Erfahrungen aus dem Vorjahr hätten ziehen lassen, ist unklar. Aber mit der Quarantäne stellt sich auch die Frage der Abstellung von Jae-Sung Lee nicht mehr. Das prestigeträchtige Spiel der südkoranischen Nationalmannschaft in Japan (25. März) wird ohne den 28 Jahre alten Storch stattfinden.

Trainer Paulo Bento hatte Lee letztmals im November 2020 für Südkoreas Testspiele in Österreich gegen Südkorea und Katar nominiert. Damals hatte es mehrere Corona-Infektionen im Keis der Ostasiaten gegeben – Lee war zur Erleichterung der Kieler Verantwortlichen verschont geblieben.

Fabian Reese liest, Hauke Wahl spricht Spanisch

Die Sozialen Medien sind das Fenster in die Wohnzimmer der Spieler. Und damit, in Ermangelung anderer Freizeitmöglichkeiten für die „einkasernierten“ Störche, in ihren Alltag. Von Fabian Reese weiß man dank Instagram, dass seine Familie für ihn eingekauft, dabei auch an seinen Lesedrang gedacht hat: Der Flügelstürmer kann sich jetzt durch etliche Magazine blättern, darunter „Einfach Börse“ – das Geld will ja gut angelegt sein.

Recht freigiebig und humorvoll bei Instagram unterwegs: Kapitän Hauke Wahl. Der Innenverteidiger gab Einblick in seinen ersten Quarantäne-Tag, den er zum kulinarischen „Cheat-Day“ ausrief: Wahl gönnte sich veganen Burger mit Süßkartoffelpommes. Musikalisch untermalt wurde der Abend von Sidos Live-Album „MTV Unplugged“. Und gebüffelt wurde auch noch: ein paar Lektionen Spanisch per Sprachlern-App. Könnte ja sein, dass Real oder Barca anrufen. 14 Tage sind lang, da kann viel passieren.