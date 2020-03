Coronavirus: Shutdown für Holstein Kiel

Holstein Kiel war schon per Charterflug auf dem Weg in den Süden, als die Meldung kam: Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) setzt umgehend den Bundesliga-Spielbetrieb aus. Die als Geisterspiel geplante Begegnung gegen Jahn Regensburg am Sonnabend ist abgesagt. Die Corona-Krise legt die Liga lahm.