Kiel

„Die erkrankten Personen haben leichte Symptome, aber allen geht es soweit gut. Alle haben täglich Kontakt zu unserem Mannschaftsarzt Dr. Henningsen und sind gut betreut“, erklärt Jan Uphues, Organisatorischer Leiter der Lizenzspielerabteilung der KSV. Er ist seit den positiven Testergebnissen einmal mehr als Krisenmanager gefragt.

Und trotz Isolation dicht dran an einer Mannschaft, die die Flügel nicht hängen lässt. „Von der Stimmung bin ich überrascht“, sagt der 33-Jährige. „Sie ist sehr positiv. Alle nehmen die Situation an, wollen sich davon nicht unterkriegen lassen. Wir versuchen, bei allen regelmäßig reinzuhören, wie es geht – nicht nur in Hinblick auf Symptome.“ Das Ergebnis: „Der Kopf ist oben, der Blickt geht nach vorn.“

Lesen Sie auch:Splitter aus der Störche-Quarantäne

Die Nachricht der positiven Test sei „schon überraschend“ gekommen, so Uphues, „vor allem weil es nicht nur ein Fall war, sondern gleich vier.“ Und man bei der KSV akribisch darauf hingearbeitet habe, dass so etwas eben nicht passiert. „Wir waren und sind uns sicher, dass wir ein sehr gutes und tragfähiges Konzept der DFL gewissenhaft umsetzen“, sagt Uphues. Und das gilt nicht nur auf dem Vereinsgelände. „Alle gehen bei uns sehr verantwortungsvoll mit der Situation um, auch im Privaten. Wir haben etwa vor dem HSV-Spiel nochmal über die gestiegene Gefährdung durch höhere Zahlen und die britische Mutante gesprochen.“

KSV führte zusätzliche Schnelltests ein

Daher führte die KSV zusätzlich zu den PCR-Testungen auch Schnelltests ein. Und empfahl nach Bekanntwerden der Infektionen seinen Profis, dass sich auch deren Familien, die als Kontaktpersonen zweiten Grades nicht unter die angeordnete Quarantäne fallen, weitestgehend isolieren. Auch Uphues selbst begab sich freiwillig in Isolation.

„Trotz Hygienekonzept kannst du dich nicht komplett abschotten“, erklärt er. „Es gibt private und familiäre Kontakte, über die Frau, Lebensgefährtin oder Freundin, die Kinder. Diese Problematik war uns von Beginn an bewusst, und sie kommt offenbar jetzt in der dritten Welle deutlicher zum Tragen.“

Andere Konzepte wie ein wochenlanges geschlossenes Trainingslager seien schwer durchführbar – ein Denkverbot bestehe allerdings nicht: „Wenn es zur Erhaltung des Spielbetriebs notwendig wird, werden wir natürlich auch diese Maßnahmen umsetzen“, sagt Uphues.

Lebensmittelservice und Trainingsgeräte für daheim

Kieler Pragmatismus – der auch am vergangenen Freitag griff. „Wir hatten ja schon etwas Erfahrung durch die Quarantäne im vergangenen Jahr“, sagt Uphues, der sofort erste Schritte einleitete. „Wir haben am Freitagmorgen gemeinsam mit dem Citti-Markt einen Lebensmittelservice eingerichtet, so dass alle noch vor dem Wochenende beliefert worden sind. Danach haben wir uns direkt Gedanken über Trainingsgeräte gemacht. Wir konnten jeden Spieler mit einem Spinningbike und weiteren Geräten nach persönlichem Bedarf ausstatten. Einige haben sich etwa Kurzhanteln gewünscht, andere auch einen Fußball.“

Lesen Sie auch:Holstein am 1. Mai im Pokalhalbfinale in Dortmund

Und so halten sich die Störche in den eigenen vier Wänden fit, mit individuellen Trainingsplänen und regelmäßigem gemeinsamen „Cybertraining“. „Es geht dabei gar nicht um Kontrolle – wir sind sicher, dass alle hart arbeiten; die meisten machen eher zu viel als zu wenig“, sagt Uphues. „Vielmehr geht es darum, als Gruppe zusammenzuarbeiten und sich zu sehen. Das Gemeinschaftsgefühl ist in der Quarantäne wichtig, ebenso wie generell aktiv zu bleiben, nicht nur in Sachen Training, sondern auch darüber hinaus. Es freut mich zu sehen, dass das bei allen so ist, dass sie ihre Zeit nutzen. Das hilft auch mir, das ähnlich zu tun.“

Uphues: "Haben noch was vor"

Wobei Zeit relativ ist: Bei Jan Uphues steht das Telefon kaum mal still, in einer 14-tägigen Quarantäne schon gar nicht. „Wir stecken in der Planung für den gesamten April, während wir die nächsten Wochen über den Haufen werfen müssen.“ Im Storchennest nimmt man die Dinge, wie sie sind. Und lässt sich nicht aus der Bahn werfen: „Wir spielen eine richtig gute Saison, haben noch was vor und das Feuer, aus dieser Situation gut herauskommen zu wollen“, sagt Uphues. „Sicher haben wir uns die nicht gewünscht und sie ist eine Herausforderung – aber das gilt nicht als Alibi.“