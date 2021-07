Köln/Kiel

Da hatte Losfee Thomas Broich aber ein gutes Händchen. Der ehemalige Bundesliga-Profi (Borussia Mönchengladbach) zog bei der Auslosung der Spielpaarungen der 1. DFB-Pokalrunde am Sonntagabend in Köln ein spannendes Schleswig-Holstein-Derby, für das Zweitligist Holstein Kiel zum Landespokalsieger und Regionalligisten SC Weiche Flensburg reisen muss.

Werner: „Landesderby hat immer seinen besonderen Reiz“

KSV-Trainer Ole Werner: „Landesderby hat immer seinen besonderen Reiz. Besonders im DFB-Pokal. Aus dem Landespokal kennt man diese Begegnung ja schon. Beide Mannschaften werden übereinander sehr gut bescheid wissen. Wir wollen natürlich eine Runde weiterkommen. Freuen uns darauf, ein Landesderby auch mal wieder als Pflichtspiel bestreiten zu können.“

Für Hauke Wahl ist das Landes-Duell eine ganze besondere Partie. Der Kapitän trifft auf seinen besten Kumpel Torge Paetow. „Ein sehr spezielles Los“, sagte Wahl. Ich freue mich auf Torge. Es wird ein sehr besonderes Spiel für mich.“ Allerdings kommt das Kumpel-Duell aus Sicht der Spieler zu früh. Wahl: „Wir haben eigentlich abgemacht, dass wir uns erst in der zweiten Runde treffen. Nun ist es die erste Runde geworden. Das Schleswig-Holstein-Duell wird ein tolles Spiel, auf das wir uns freuen können.“

FC Bayern tritt bei Oberligist Bremer SV an

Rekordsieger FC Bayern München, den Holstein Kiel in der abgelaufen sensationell im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geschossen hatte, spielt in der ersten Runde bei Oberligist Bremer SV. Im Vereinsheim der Bremer wurde lautstark gejubelt, nachdem Broich die Bayern-Kugel gezogen hatte. „Es ist tatsächlich einfach geil“, sagte Trainer Benjamin Eta in der ARD: „Megageil.“ Er freue sich besonders auf den neuen Bayern-Coach Julian Nagelsmann. „Das ist für mich der absolute Lieblingstrainer“, sagte Eta.

Titelverteidiger Borussia Dortmund trifft auf Drittligist SV Wehen Wiesbaden, der unterlegene Finalist RB Leipzig auf Zweitligist SV Sandhausen. Der Hamburger Pokalgewinner Eintracht Norderstedt (Regionalliga) empfängt den Zweitligisten Hannover 96.

Die erste Pokalrunde findet vom 6. bis 9. August statt, die genauen Ansetzungen werden laut DFB zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung bekanntgegeben. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 21. Mai 2022 angesetzt.