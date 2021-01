Kiel

Am Dienstag, 2. Februar, um 18.30 Uhr erfolgt der Anpfiff der Achtelfinalpartie zwischen der KSV Holstein und dem SV Darmstadt 98. Das gab der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) am Freitag bekannt. Im Gegensatz zum Sensationssieg der Störche gegen Bayern München (8:7 n.E.) wird die Partie der beiden Zweitligisten nicht im Free-TV übertragen.

Drei Achtelfinalspiele werden im frei empfangbaren Fersehen zu sehen sein: In der ARD Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn am 2. Februar (20.45 Uhr) sowie VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach am 3. Februar (20.45 Uhr), auf Sport1 das Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04, das am 3. Februar um 18.30 Uhr angepfiffen wird.

Lesen Sie auch:Holstein-Stürmer Janni Serra will noch im Winter wechseln

Parallel zum Spiel der Störche am frühen Dienstagabend spielen Rot-Weiss Essen und Bayer Leverkusen, später (20.45 Uhr) empfängt Werder Bremen Zweitligist Greuther Fürth. Die Duelle RB Leipzig gegen den VfL Bochum (Mittwoch, 18.30 Uhr) und Jahn Regensburg gegen den 1. FC Köln (Mittwoch, 20.45 Uhr) komplettieren die Runde der letzten 16