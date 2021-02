Kiel

Herrmann hatte am vergangenen Donnerstag im französischen Les Sables d'Olonne mit seiner Jacht „Seaexplorer - Yacht Club de Monaco“ nach mehr 80 Tagen auf dem Wasser die Vendée Globe als Fünfter beendet. Er war der erste Deutsche, der an der härtesten Regatta der Welt teilnahm.

Der 39-Jährige wird nun an der Seite von DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff als Losfee fugieren, das teilte die ARD mit. Die Auslosung des Viertelfinals im DFB-Pokal wird am Sonntag im Rahmen der "Sportschau" (ab 18.30 Uhr) durchgeführt.

Anzeige

Werder? BVB? Oder gar Essen?

Wird Boris Herrmann, Mitglied im Kieler Yacht-Club (KYC), von der Losfee zur Glücksfee für die Störche? Zieht er etwa Werder Bremen, Wunschgegner von Holstein-Rückkehrer Fin Bartels, aus dem Topf? Beschert er der KSV die Chance auf die Viertelfinalrevanche für 2012 gegen Borussia Dortmund? Oder gibt es am Ende das Duell mit Viertligist Rot-Weiss Essen?

Unter Druck wollte Ole Werner den Segel-Star, dessen Husarenstück der Holstein-Coach verfolgt hat, nicht setzen: „Jedes Los ist für uns gut. Das Erreichen des Viertelfinals ist für Holstein Kiel außergewöhnlich.“ Die Störche hatten sich am Dienstagabend mit 8:7 nach Elfmeterschießen gegen Liga-Konkurrent Darmstadt 98 durchgesetzt.

Viertelfinale steigt Anfang März

Die Spiele der Runde der letzten Acht finden am 2. und 3. März statt. Die Halbfinal-Partien sind für den 1. und 2. Mai vorgesehen, das Endspiel steht am 13. Mai in Berlin an.