Am Dienstag sprach Hansi Flick ruhig und ausführlich über das anstehende Auswärtsspiel im DFB-Pokal bei Holstein Kiel. Zeitdruck? Keine Spur. Der FC Bayern reist erst am Mittwoch von München in den Norden, bezieht Stunden vorm Anpfiff ein Hotel. Aus guten Gründen, wie Flick darlegte.