Kiel

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Eines davon: Der Spruch vom Pokal und seinen eigenen Gesetzen liegt den Beteiligten zwangsläufig auf der Zunge. Auch Holstein Kiels Niklas Hauptmann stimmt mit ein, indem er den Geist der traditionell engen K.o.-Partien beschwört: "Ich glaube, wie der Pokal das so an sich hat, wird es ein offenes Spiel werden."

Am Dienstagabend (18.30 Uhr, im KN-Liveticker) empfangen die Störche den Zweitliga-Konkurrenten Darmstadt 98, können erstmals seit 2012 in die Runde der letzten Acht vorstoßen. Das hochverdiente 2:0 in der Liga gegen Darmstadt vom 24. Januar mag vielleicht ein Fingerzeig dafür sein, wer als Favorit in die Begegnung geht. Garantien gibt es aber keine.

Anzeige

"Wir haben gezeigt, dass wir gegen Darmstadt bestehen können", sagt Hauptmann, "auch wenn es ein anderes Spiel wird." Grundsätzlich blickt der Mittelfeldspieler dem Achtelfinale gegen die Hessen aber optimistisch entgegen: "Ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen können."