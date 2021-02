Kiel

Am Sonntagabend ab 18.30 Uhr blickt Fußball-Deutschland gebannt auf die Auslosung des Viertelfinals im DFB-Pokal. Die Lose zieht im Rahmen der ARD-"Sportschau" Weltumsegler Boris Herrmann an der Seite von DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff. Herrmann hatte am vergangenen Donnerstag im französischen Les Sables d'Olonne mit seiner Jacht „Seaexplorer - Yacht Club de Monaco“ nach mehr 80 Tagen auf dem Wasser die Vendée Globe als Fünfter beendet. Er war der erste Deutsche, der an der härtesten Regatta der Welt teilnahm.

Chancen auf Holstein im Free-TV stehen gut

Die Viertelfinals steigen am 2. und 3. März, erst nach der Auslosung erfolgt die zeitgenaue Ansetzung, und erst dann entscheiden die Sendeanstalten, welche Partien sie übertragen werden. Die Chancen auf ein Holstein-Spiel im Free-TV stehen aber gut: Drei der vier Begegnungen werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, zwei in der ARD, eines auf Sport1.

Sicher machen sich auch die Störche selbst Gedanken, über welchen Gegner sie sich am meisten freuen würden. Für Fin Bartels etwa ist der Wunsch ganz klar: Gegen Ex-Klub Werder Bremen soll es gehen. Janni Serra und Dominik Reimann etwa hätten sicher nichts gegen ein Duell mit ihrem ehemaligen Verein Borussia Dortmund. Gleiches dürfte für Johannes van den Bergh und Borussia Mönchengladbach gelten.

Und auch in unserer Redaktion wird leidenschaftlich über den besten, den attraktivsten, den einfachsten Gegner diskutiert. Wer welchen Klub gern gegen Holstein - und am liebsten natürlich bei einem Heimspiel in Kiel - sehen würde, lesen Sie in unserer Fotostrecke!