Kiel

Erinnern Sie sich noch an das Pokalspiel der KSV Holstein gegen den FC Bayern München? Was für eine Frage - natürlich tun Sie das. Durch ein 6:5 im Elfmeterschießen bezwangen die Störche sensationell den Triple-Sieger, Rekordmeister und Rekordpokalsieger und zogen ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Damals gab es vor dem Anpfiff einige gute Omen, etwa die Wahl der Trikots. Und weil das so gut funktioniert hat, bemühen wir die auch vor der aktuellen Spielrunde.

Das Spiel gegen die Bayern pfiff Robert Schröder aus Hannover. Und der 35-Jährige bestätigte seinen guten Ruf aus Kieler Sicht, auch das neunte von ihm geleitete Spiel im Holstein-Stadion endete mit einem Sieg - auch wenn es durch das 2:2 nach regulärer Spielzeit als Unentschieden in die Statistik eingeht. Am Ende trat alles so ein, wie Schröders Heimatverein es angedeutet hatte: die SG Blaues Wunder.

Nun taugt der VfL Ramsdorf, Heimatverein von Schiedsrichter Sören Storks, weniger für derlei Herleitungen. Dafür aber der Name des 34-Jährigen selbst: Schließlich bedeutet das englische Wort "storks" nichts anderes als Störche. Und auch die Kiel-Bilanz des Zimmermeisters spricht für sich: Seit dem Zweitliga-Aufstieg der KSV pfiff Storks drei Ligapartien mit Kieler Beteiligung - verloren hat Holstein keins. Alle drei Begegnungen endeten 1:1, sowohl in der Saison 2018/19 (zu Hause gegen Heidenheim, auswärts in Ingolstadt) als auch zuletzt das Last-Minute-Remis gegen den Hamburger SV. Warum das trotzdem ein gutes Omen ist? Sören Storks leitete ein DFB-Pokalspiel der Störche: das 2:1 gegen Bundesligist SC Freiburg im Oktober 2018.

Neben dem Mann an der Pfeife könnte auch das Wetter erneut für Vorfreude sorgen - zumindest für einen gemütlichen Fußballabend auf dem heimischen Sofa. Wie schon gegen die Bayern soll es rund ums Spiel kalt werden und in Richtung einer möglichen Verlängerung Schneefall einsetzen. Das Kieler Pendant zum berühmten Fritz-Walter-Wetter - mit Ole-Werner-Wetter ins Viertelfinale. Warum nicht?