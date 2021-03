Kiel

Fußballfans dürfen sich beim Halbfinale des DFB-Pokals auf zwei Spiele zur TV-Primetime am Wochenende freuen. Und den Auftakt macht die KSV Holstein: Das erste Halbfinale zwischen den Störchen und Bundesligist Borussia Dortmund wird am Sonnabend, 1. Mai, um 20.30 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen.

Beide Halbfinals im Free-TV

Am Sonntag, 2. Mai, steigt ebenfalls um 20.30 Uhr das zweite Halbfinale, das der Sieger des Duells zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen gegen RB Leipzig bestreitet. Beide Halbfinal-Partien werden sowohl im Free-TV in der ARD als auch bei Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Holstein hatte sich nach zwei spektakulären Siegen im Elfmeterschießen gegen Triple-Sieger Bayern München und Zweitligakonkurrent Darmstadt 98 (beide 8:7 n.E.) durch einen 3:0-Erfolg gegen Viertligist Rot-Weiss Essen das Ticket für die Runde der letzten Vier gesichert. Der BVB schlug Borussia Mönchengladbach im Viertelfinale mit 1:0 bezwungen.

Viertelfinale Jahn gegen Werder im April

Das Viertelfinal-Duell zwischen Zweitligist Regensburg und Bundesligist Bremen war Anfang März Corona-bedingt verschoben worden und soll nun am 7. April (18.30 Uhr/Sky und Sport1) nachgeholt werden.

Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt diesmal nicht wie üblich an einem Sonnabend, sondern an Christi Himmelfahrt an einem Donnerstag (13. Mai).