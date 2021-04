Am Sonnabend wird Geschichte geschrieben: Holstein Kiel trifft im DFB-Pokal-Halbfinale auf Borussia Dortmund. Die Störche müssen ohne Fans auskommen - aber sie haben trotzdem ein ganzes Bundesland hinter sich. Sehen Sie, was Ulf Kämpfer, Viktor Szilagyi und Co. der KSV mit auf den Weg geben.