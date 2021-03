Kiel

445 Kilometer und gut viereinhalb Autostunden trennen das Holstein-Stadion vom Stadion Essen an der Hafenstraße. Trotz der Entfernung zu ihrer Mannschaft ließen es sich die KSV-Anhänger nicht nehmen, ihr Team am Mittwochabend nach dem 3:0-Pokalsieg gegen Rot-Weiss Essen zu feiern. Wie schon nach dem Bayern- und Darmstadtspiel gab es einen Autokorso am Kieler Stadion.

Feuerwerk hinter der Kieler Osttribüne

Das Spiel war noch nicht abgepfiffen, da rollte das erste hupende Auto im dichten Nebel am Westring vor. Zehn Minuten nach Ende des Spiels hatte sich ein langer Korso gebildet.

Ein lautes Hupkonzert ertönte vor dem Holstein-Stadion in Kiel. Auch Feuerwerk wurde vor der benachbarten Tankstelle und auf dem Kreisel hinter der Osttribüne gezündet. Nach einer halben Stunde löste sich die Pokalparty wieder auf.

Lesen Sie auch: Holsten Kiel zieht ins Halbfinale ein

Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst im Einsatz

Nicht nur in den Autos wurde gefeiert. Rund um die Tankstelle am Stadion bildeten sich größere Menschengruppen. Die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst waren mit mehrere Wagen im Einsatz - um den Autokorso zu begleiten und die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren.