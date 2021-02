Darmstadt

Das teilte Darmstadts Cheftrainer Markus Anfang auf der Video-Pressekonferenz der Lilien vor der Partie in Kiel am Dienstag (18.30 Uhr im Liveticker) mit. „Bei diesen dreien müssen wir heute schauen, ansonsten sind alle gut durchgekommen“, fügte Anfang hinzu.

Anfang mit großem Respekt vor Holstein

Die Hessen können erstmals seit der Saison 1986/87 wieder die Runde der letzten Acht im DFB-Pokal erreichen. Vor Bayern-Besieger Kiel hat Ex-Holstein Trainer Anfang, der mit den Störchen 2017 den Aufstieg in die Zweite Liga und in der Saison 17/18 beinahe den Durchmarsch in die Bundesliga schaffte, höchsten Respekt. „Mit Holstein Kiel haben wir eine Mannschaft vor der Brust, die in der Meisterschaft 14 Punkte vor uns steht und die Bayern aus dem Pokal geworfen hat“, sagte er.

Erst neun Tage vor dem Pokal-Achtelfinale waren Holstein und Darmstadt in der Liga aufeinander getroffen. Beim 2:0 in Südhessen fuhren die Störche einen ungefährdeten Erfolg ein.