Die Pokalreise des „Rekordpokalsiegerbesiegers“ Holstein Kiel geht weiter. Am Dienstagabend bezwangen die Störche in einem an Spannung kaum zu überbietenden Zweitliga-Duell Darmstadt 98 im Achtelfinale – und dies wie vor knapp drei Wochen gegen den FC Bayern nach Elfmeterschießen. Die Kieler stehen nach dem 8:7 erstmals seit 2012 wieder im Viertelfinale. Den goldenen Schuss verwandelte Simon Lorenz.

Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt an der Kieler Förde, klarer Februar-Abendhimmel, aber das Pokalfieber konnte diese Tiefkühl-Bedingungen nicht senken. Holstein-Cheftrainer Ole Werner nahm drei Änderungen im Vergleich zum jüngsten 3:1-Heimsieg der Störche gegen Eintracht Braunschweig vor. Für Phil Neumann, Niklas Hauptmann und Marco Komenda standen Jannik Dehm, Alexander Mühling und Simon Lorenz in der Startelf. 98-Coach Markus Anfang verzichtete derweil überraschend auf Torjäger Serdar Dursun sowie Spielgestalter Marvin Mehlem.

Feuerwerk stimmt Holstein Kiel auf die Partie gegen Darmstadt ein

Begrüßt wurden beide Teams so, wie die Störche am 13. Januar nach dem Sensations-Triumph gegen den FC Bayern verabschiedet worden war: mit einem krachenden Feuerwerk. Offenbar die richtige Einstimmung für die Nordlichter, die bereits in der zweiten Minute durch Fabian Reese aus leicht abseitsverdächtiger Position auf 1:0 hätten stellen können. Der Video-Schiedsrichter, der ab dem Achtelfinale auch im DFB-Pokal zum Einsatz kommt, musste aber nicht eingreifen. Der Chip-Ball des 23-jährigen Kielers segelte über das Darmstädter Gehäuse.

Auf der Gegenseite vergab der Ex-Kieler Mathias Honsak (6.) die frühe Führung für die Gäste. Die treffende Szene für die anfänglich gedankenschneller und zweikampfstärker zu Werke gehenden Hessen. Wieder war es Honsak (9.), der diesmal mit seinem schwächeren rechten Fuß abzog und nur den Pfosten traf.

Flaute an der Ostseeküste, doch auf dem Rasen herrschte in der Anfangsviertelstunde Sturm und Drang. Nach Pass von Jae-Sung Lee klärte 98-Keeper Marcel Schuhen wagemutig gegen Reese (16.).

Kieler Fehlpässe häuften sich

Ab der 20. Minute kamen die Störche allmählich in ihren gewohnten Kombinations-Rhythmus, passten die Abläufe gegen situativ hoch angreifende Darmstädter besser. Doch Zeit und Raum für den Ballführenden waren kaum vorhanden. Die Kieler Fehlpässe im letzten Drittel häuften sich.

In der 33. Minute aber kam Linksverteidiger Mikkel Kirkeskov im Gästestrafraum an den Ball. Kontrahent Matthias Bader spitzelte dem Dänen in letzter Sekunde die Kugel weg – und traf ihn dabei am Fuß. Eine diskussionswürdige Szene, Schiedsrichter Sören Storks entschied aber nicht auf Strafstoß, sondern auf Eckball.

Fünf Minuten vor der Pause stießen Lorenz und Felix Platte mit den Köpfen zusammen. Der Ex-Bochumer im Holstein-Trikot blieb benommen liegen. Der dritte Innenverteidiger, der nach Stefan Thesker (nach Muskelfaserriss im Oberschenkel immerhin wieder im Kader) und Marco Komenda (Außenbandanriss im Sprunggelenk) binnen drei Wochen verletzt passen muss? Nein, der 23-jährige Lorenz konnte weitermachen.

Fazit der von hoher taktischer Disziplin hüben wie drüben geprägten ersten 45 Minuten: intensiv, aber chancenarm.

Holstein Kiel gegen Darmstadt 98 Holstein Kiel: Gelios – Dehm, Wahl, Lorenz, Kirkeskov – Meffert (120. Arslan) – Mühling (76. Hauptmann), Lee – Bartels, Reese (80. Porath) – Serra. Darmstadt 98: Schuhen – Bader, Höhn, L. Mai, Holland – Palsson (83. Rapp) – Clemens (73. Skarke), Kempe (83. Paik), Schnellhardt (73. Mehlem), Honsak – Platte (83. Dursun). Schiedsrichter: Sören Storks (Velen) – Tore: 1:0 Serra (58.), 1:1 Dursun (86.) – Zuschauer: keine – Gelbe Karten: Mühling/Skarke, Mehlem. Elfmeterschießen: Gelios pariert gegen Mehlem ab; Schuhen pariert gegen Wahl; 0:1 Dursun; 1:1 Arslan; 1:2 Holland; 2:2 Serra; 2:3 Mai; 3:3 Porath; 3:4 Paik; 4:4 Lee; 4:5 Höhn; 5:5 Bartels; Gelios pariert gegen Honsak; Schuhen pariert gegen Hauptmann; 5:6 Rapp; 6:6 Kirkeskov; Skarke verschießt; 7:6 Lorenz.

Holstein Kiel gegen Darmstadt: So ging es in der zweiten Halbzeit weiter

Zurück aus den Kabinen suchte Holstein erneut den Blitzstart. Nach einer sehenswerten Ballstafette kam Kirkeskov (47.) zwölf Meter vor dem Tor frei zum Schuss – der 29-Jährige legte aber quer. Vertan damit auch diese Möglichkeit.

Dann aber legte Reese aus der eigenen Hälfte flach, steil und vor allem genial für Janni Serra (58.) auf. Der baumlange Holstein-Mittelstürmer sprintete Bewacher Immanuel Höhn davon und lupfte die Kugel im Stile eines Top-Stürmers über Schuhen hinweg zur KSV-Führung ins Netz der Gäste.

Die Reaktion der Lilien folgte prompt: Nur 120 Sekunden später verpasste Tobias Kempe den Ausgleich nur denkbar knapp. Dies war für lange Zeit die letzte gefährliche Aktion der nun feldüberlegenen Hessen. Die Störche verlegten sich aufs Kontern, hätten nach Drehschuss des starken Reese (67.) die Führung dabei sogar fast ausgebaut.

Die Kräfte schwanden auf beiden Seiten im vierten Spiel binnen zehn Tagen. Dann zog Anfang seinen letzten Trumpf, brachte zur Crunchtime Dursun. Der stand drei Minuten auf dem Feld – und schlug zu. Seinen Schuss aus der Drehung ließ ausgerechnet der in dieser Saison überragende Ioannis Gelios zwischen den KSV-Pfosten zum Entsetzen der Kollegen unter dem Körper durchrutschen. Ausgleich kurz vor Feierabend (86.). Verlängerung: eine bittere Pille für die Störche!

Holstein Kiel rettete sich ins Elfmeterschießen

Die Spannung stieg von Minute zu Minute. Lorenz (98.) köpfte nach Dehm-Ecke knapp über das Ziel. Das Signal für die Störche, trotz müder Beine und leerer Köpfe mit allerletzten Reserven nochmals die Offensivbemühungen zu verstärken. Selbst die Trainer wirkten ob des Kampfes auf Biegen und Brechen gezeichnet. Wohl wissend, dass ein Fehler über das Weiterkommen im Wettbewerb entscheiden könnte.

Wie in der 109. Minute, als erneut Dursun zum Kopfball kam, die Kugel jedoch über die Querlatte flog. Paik schoss Lorenz durch die Beine (114.), kein Problem für Gelios. Die Störche trudelten auf der letzten Rille, retteten sich ins Elfmeterschießen.

Das zweite sportliche Nerven-Thriller für die Kieler innerhalb von drei Wochen. Und wie gegen den FC Bayern stand auch diesmal der Fußball-Gott auf ihrer Seite. Gelios parierte zweimal, um 21.14 Uhr verwandelte Simon Lorenz den entscheidenden Elfmeter. Ein Treffer, der den Störchen das Viertelfinale bescherte und das Konto um fast drei Millionen Euro Prämien aus dem DFB-Vermarktungspool bereichert. Die Auslosung steigt am Sonntag ab 18.30 Uhr – am 7. Februar, dem 34. Geburtstag von Fin Bartels.