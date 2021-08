Kiel/Flensburg

Das Kontingent war innerhalb von Sekunden vergriffen. Am Montag und Dienstag glühte der Online-Ticketshop der Störche zweimal kurz heftig auf. 120 Auswärtskarten zum Wochenstart, die gleiche Menge tags darauf noch einmal als Nachschlag – begehrte Ware bei den Dauerkarteninhabern und Mitgliedern. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel darf sich damit am Sonnabend in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SC Weiche Flensburg 08 (15.30 Uhr) auf lautstarken Fan-Support einstellen im Manfred-Werner-Stadion, das nach kurzfristiger Erhöhung der erlaubten Kapazität mit 1700 Zuschauern gefüllt sein wird.

Holstein Kiel muss auch im Landesderby aufpassen

Es ist die erste nennenswerte Unterstützung in der Fremde seit unglaublich langen 523 Tagen, seit dem 2. März 2020, als die KSV von 1300 Anhängern in die HDI-Arena zu Hannover 96 begleitet worden war. War damals der große Aufreger noch die gerade ligaweit eskalierende Situation um Fan-Beleidigungen gegen Dietmar Hopp, ist der große Aufreger auf Kieler Seite diesmal im Vorfeld rein sportlicher Natur. Es läuft nicht. Vorne zahnlos, hinten konfus – Holstein Kiel muss aufpassen. Auch im Landesderby gegen den Regionalligisten.

„Wir werden sicherlich nicht den Fehler machen, irgendeine Mannschaft im Pokal zu unterschätzen – schon mal gar nicht Weiche Flensburg, die wir sehr gut kennen“, sagte KSV-Trainer Ole Werner nach dem 0:3 in der Liga gegen Schalke 04. „Wir haben selber im letzten Jahr im Pokal gezeigt, wie es ist, als Underdog große Gegner vor Aufgaben zu stellen. Wir werden dieses Spiel sehr seriös angehen müssen.“

Hoffen auf Fridjónsson, Daumen hoch bei Lorenz

Welches Personal für die Begegnung letztlich zur Verfügung steht, wird sich in der Trainingswoche zeigen. Der gegen Schalke mit Rückenbeschwerden ausgefallene Hólmbert Aron Fridjónsson könnte zurückkehren und Werner eine wichtige Alternative im lahmenden Sturm bescheren. Recht sicher dabei sein dürfte Simon Lorenz: Der Innenverteidiger musste am Sonntag in der Schlussphase mit Kopfverletzung runter. Nach Auskunft des Vereins hat sich Lorenz aber lediglich eine Platzwunde zugezogen.