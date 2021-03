Essen

Irgendwann geht alles mal vorüber. Der Freitagabend bestätigte diese alte Binse gleich im Doppel. Steven Lewerenz feierte nach quälend langen Monaten ohne Pflichtspiel seine Rückkehr auf den Fußballplatz, debütierte in der Regionalliga West für Rot-Weiss Essen. Ärgerlich nur, dass sein neuer Klub patzte – 0:3 bei Fortuna Düsseldorf II.

Die erste Niederlage seit mehr als einem Jahr. Und das ausgerechnet vor dem größten Spiel der jüngeren Vereinshistorie, dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Holstein Kiel (Mi., 18.30 Uhr, im KN-Liveticker).

„Es ist einfach schön, endlich wieder zu spielen, wieder Teil einer Mannschaft zu sein, mit den Jungs in der Kabine zu flachsen“, sagt Lewerenz, mittlerweile 29, über seine 15-minütige Premiere in der Viertklassigkeit. „Das Ergebnis war natürlich eher unschön. Dann wäre ich lieber nicht reingekommen und wir hätten das Spiel gewonnen.“

Aber Fußball ist kein Wunschkonzert. Meistens, zumindest. Denn dass der gebürtige Hamburger nun kurz nach seinem Debüt für RWE in der bemerkenswerten Konstellation eines Pokal-Viertelfinals gegen seinen Ex-Klub von der Förde auflaufen könnte, das hat dann schon eine ganze Menge von Wunschkonzert. „Das ist schon cool und besonders“, sagt Lewerenz, der von 2015 bis Januar 2019 für die KSV gespielt hatte – seine, wie er mit etwas mehr als zwei Jahren Abstand sagt, „ohne Zweifel bislang beste Zeit der Karriere“.

Mit Holstein hatte der Flügelstürmer erreicht, was man in den vergangenen Jahren eben mit Holstein erreichen konnte: Aufstieg in die Zweite Liga 2017, Beinahe-Durchmarsch in die Bundesliga 2018. 110 Spiele für die Störche, 30 Tore, 23 Vorlagen – Steven Lewerenz und Holstein Kiel, das passte.

Unvergessen sein Treffer zum 1:2 gegen Sandhausen am ersten Spieltag 2017/18 – das erste Zweitliga-Tor der KSV seit mehr als 36 Jahren. Oder sein Viererpack am letzten Spieltag jener Saison beim 6:2 gegen Braunschweig. „Wir hatten eine geile Truppe und ein geiles Trainerteam“, sagt Lewerenz im Rückblick.

Keine Zukunft bei Viktoria Köln - trotz guter Leistungen

Irgendwann war das alles dann aber nicht mehr so geil. Tim Walter, Nachfolger von Markus Anfang, setzte kaum noch auf Lewerenz, fand in seinem System keine Verwendung für den Linksaußen. Zur Rückrunde 2018/19 wechselte Lewerenz nach Magdeburg. Das Engagement endete mit dem Abstieg in die Dritte Liga. Die nächste Station, Royal Excelsior Virton – zweite belgische Liga –, war ein einziges Missverständnis.

Anfang 2020 ging es zurück nach Deutschland zum Drittligisten Viktoria Köln. Unter Pavel Dotchev, noch so ein Kieler Ex-Profi, lief es schon besser: 14 Spiele, fünf Tore. Klassenerhalt. Im Sommer war dann aber erneut Schluss. Der Verein wollte einen neuen Impuls setzen, Lewerenz wurde nahegelegt, sich doch nach einem neuen Arbeitgeber umzuschauen.

Aber es dauerte – bis vor wenigen Wochen. „Ich war auf der Suche, aber besonders wegen Corona war es schwierig, etwas Passendes zu finden“, sagt Lewerenz. Er habe eben nicht wahllos irgendwo unterkommen wollen. „Ich habe“, sagt er, „schließlich noch Ambitionen.“

"Wenn ich reinkommen sollte, bin ich bereit"

Die haben ihn nun also nach Essen geführt. Zu einem schlafenden Riesen an der Schwelle zum Profifußball. „Ich möchte mit der Mannschaft aufsteigen, die Chancen stehen sehr gut“, sagt Lewerenz, der zunächst einmal einen Vertrag bis zum Ende der Saison besitzt. „Essen ist ein Verein, der mindestens in die Dritte Liga gehört.“

Und auch in ein DFB-Pokal-Halbfinale? „Wir sind der krasse Außenseiter“, sagt er über das Spiel gegen Holstein. „Aber wir wollen trotzdem dagegenhalten.“ Dass Lewerenz und seine neuen Kollegen, „ein eingeschworener Haufen“, wie er sagt, dazu in der Lage sind, davon ist er überzeugt.

Trotz der Pleite in Düsseldorf. Trotz der Corona-Befunde bei Oguzhan Kefkir und Ex-Storch Amara Condé, der anders als Kefkir, der mittlerweile aus der Quarantäne entlassen ist, ausfallen wird. Und trotz der Verletzung von Rechtsverteidiger Sandro Plechaty. „Wir können das ausblenden“, sagt Lewerenz.

Ausblenden kann er selbst auch den Drang, unbedingt gegen den alten Arbeitgeber spielen zu müssen. „Das liegt am Trainer – und natürlich am Spielverlauf“, sagt Lewerenz über mögliche Minuten am Mittwoch. „Wenn ich reinkommen sollte, bin ich bereit.“ Er hat gelernt, geduldig zu sein.