Kiel

Favorit - na und? "Als Zweitligist", sagte Holstein Kiels Cheftrainer Ole Werner am Montag auf der virtuellen Pressekonferenz vorm DFB-Pokal-Viertelfinale bei Rot-Weiss Essen, (Mittwoch, 18.30 Uhr, im KN-Liveticker), "ist man natürlich der Favorit. Aber die Rollenverteilung ist mir egal."

Aus gutem Grund gibt Werner nicht viel auf die scheinbar klar verteilten Kräfteverhältnisse. "RWE ist immer noch ein großer Name im Fußball", sagte Werner. Und: "Sie sind wieder auf dem Weg dahin, wo der Verein hingehört." Nämlich in den Profifußball.

Unter Trainer Christian Neidhart hält der Klub Kurs auf den Aufstieg in die Dritte Liga, auch wenn es am Freitag nach mehr als einem Jahr die erste Pflichtspielniederlage in der Regionalliga West gab. 0:3 bei Fortuna Düsseldorf II. "Natürlich haben wir das Spiel gesehen", sagte Werner. Vom Ergebnis ließen sich aber keine Rückschlüsse für Mittwoch ableiten.

Janni Serra winkt die Startelf

Personell wird Holstein Kiel das Gastspiel an der Hafenstraße unterdessen nahezu in Bestbesetzung angehen können. Noah Awuku (Aufbautraining) und Stefan Thesker (Teilanriss der Achillessehne) sind die einzigen Profis, auf die Werner verzichten muss.

Linksverteidiger Johannes van den Bergh steht nach überstandenem Faserriss in der Bauchmuskulatur wieder zur Verfügung. Und Stürmer Janni Serra könnte nach seinem Blitz-Comeback am Sonnabend gegen Aue (1:0) diesmal sogar bereits von Beginn an auflaufen. "Er ist ein Kandidat für die Startelf", erklärte Werner.