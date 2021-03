Kiel/Essen

Wer Fußballgeschichte schreiben will, muss geduldig sein. Neun Jahre und 25 Tage ist es her, dass Holstein Kiel letztmals ein Viertelfinale im DFB-Pokal bestritten hat. Am Mittwoch (18.30 Uhr, im KN-Liveticker) ist es endlich wieder so weit. Und die Chancen stehen ungleich besser als am 7. Februar 2012, als es gegen den späteren Double-Sieger Borussia Dortmund ein 0:4 gab.

"Ich habe das Spiel gar nicht gesehen, weil ich in Australien war", sagt Ole Werner, damals 23, über das Aus der Störche in der Runde der letzten Acht gegen den BVB. "Zu dem, was damals los war", so Werner, "kann ich gar nichts sagen." Umso mehr kann er darüber sagen, was am Mittwoch los sein wird, worauf es bei Rot-Weiss Essen ankommen wird, um am Ende mit dem ersten dem Einzug ins erste Halbfinale eines nationalen Pokalwettbewerbs seit 80 Jahren Geschichte zu schreiben: auf Geduld.

„Geduld insofern“, erklärt der Cheftrainer der KSV, „dass man immer aus seiner Ordnung spielen muss, jede Situation im eigenen Ballbesitz absichern muss, sich nicht darauf verlassen darf, dass es schon irgendwie gutgehen wird.“ Das wird die eine Herausforderung an der Essener Hafenstraße beim so furios durch den Pokal marschierten Viertligisten sein.

Die andere Herausforderung: „Du darfst aber eben auch nicht einschlafen beim Fußballspielen. Du musst das Tempo hochhalten, um gegen eine sehr gut organisierte Mannschaft auch zu Chancen kommen zu können“, sagt Werner. „Diese Mischung aus beiden Dingen wird ganz entscheidend sein.“

In der Theorie ist der Zweitligist also gewappnet. Auf die leichte Schulter nimmt RWE im Lager der Störche keiner. „Die letzten Runden haben gezeigt, zu was Rot-Weiss Essen imstande ist“, sagt Werner in Anerkennung der Siege des Regionalligisten gegen Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen. In der Praxis könnte das Ganze dann aber noch einmal – im Wortsinne – holpriger werden. Der Rasen an der Hafenstraße ist weit weniger professionell als der Klub, der an der Dritten Liga kratzt.

„Über die Platzverhältnisse sind wir informiert. Wir wissen, was da auf uns zukommt“, sagt Werner über den verwitterten Untergrund, dem im Nachgang des Sensationssiegs gegen Bayer das Regionalliga-Spiel gegen Dortmund II zum Opfer fiel. „Der Platz ist nicht so wie bei uns im Stadion. Aber es ist nicht so, dass man da keinen Fußball spielen könnte“, sagt Werner. „Das ist nichts, was einem erfolgreichen Abend grundsätzlich im Wege stehen würde.“

Dem steht dann schon vielmehr der Gegner im Wege. „Wir können uns nicht komplett darauf verlassen, dass Essen nur tief drinstehen wird. Gerade im Liga-Alltag sind sie eine Mannschaft, die durchaus früh stört“, sagt Werner, der aber weniger die Überfalltaktik erwartet, sondern eher einen kompakten Underdog. Ein Geduldsspiel eben.

Und das vielleicht erneut über mehr als 90 Minuten. Selbst nach 120 Minuten muss nicht Schluss sein. „Natürlich will in der regulären Spielzeit gewinnen“, sagt Werner, schiebt aber hinterher: „Wenn wir nach Elfmeterschießen weiterkommen sollten, dann habe ich da auch nichts gegen.“ Bei den Störchen kennt man sich nach den Shootout-Krimis gegen den FC Bayern und Darmstadt 98 ja damit aus.

Entert die KSV das Halbfinale, wird die Saison schon vor Ablauf als eine der erfolgreichsten überhaupt in die Annalen eingehen. „Das wäre etwas Historisches, das in Erinnerung bleiben wird“, sagt Werner. Aber: „Wir müssen erst einmal den ersten Schritt gehen. Alles, was danach kommt, kommt danach. Damit beschäftigen wir uns erst nach dem Schlusspfiff.“ Mit Geduld in die Geschichtsbücher.