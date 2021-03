Kiel

Während die KSV Holstein am Mittwochabend Viertligist Rot-Weiss Essen im Pokal-Viertelfinale niederrang, befand sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) noch in der Beratung des Bund-Länder-Gipfels zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie, der auch nach Abpfiff des Spiels nicht beendet war.

Daniel Günther: "Schleswig-Holstein ist stolz auf diese Mannschaft"

Dennoch trudelten bereits kurz nach Holsteins 3:0-Sieg Gratulationen aus der Staatskanzlei ein. "Heute hat die Kieler Mannschaft wahrlich sportlich Historisches erreicht. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte steht Holstein Kiel im DFB-Pokal-Halbfinale", wurde der CDU-Politiker am Mittwochabend in einer Mitteilung zitiert.

"Einmal mehr haben die Störche eindrucksvoll gezeigt, was man mit Mut und Willen erreichen kann. Zu dieser herausragenden Leistung gratuliere ich den Störchen, dem Trainer Ole Werner und allen an diesem Erfolg Beteiligten ganz herzlich. Schleswig-Holstein ist stolz auf diese Mannschaft", so Günther weiter.

Schleswig-Holsteins Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD), sprach auf Twitter von einem "großartigen Erfolg für den Fußball in Schleswig-Holstein."

Ulf Kämpfer träumt schon von Berlin

Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer beglückwünschte die Störche noch am späten Mittwochabend zum historischen Pokalerfolg. „Erstmals seit 80 Jahren steht Holstein Kiel im Halbfinale des nationalen Pokalwettbewerbs. Ein wirklich toller Erfolg!"

Und Kämpfer träumt sogar schon vom Endspiel in Berlin: "Wer im Januar den Rekordmeister ausgeschaltet und es nun in die Runde der letzten Vier geschafft hat, der darf auch vom Finale träumen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser herausragenden Leistung. Wir sind wahnsinnig stolz auf Euch!“

THW Kiel gratuliert - "Wo Kiel ist, ist oben"

Die Handballer des THW Kiel gratulierten ihren Fußball-Kollegen noch in der Nacht über Twitter. "Ein Riesen-Glückwunsch geht vom Handball-Rekordpokalsieger an unsere Nachbarn von Holstein Kiel. DFB-Pokal-Halbfinale! Unglaublich! Lebt euren Traum!", schrieb der THW und versah den Beitrag mit dem Hashtag "#WoKielIstIstOben".

In den Sozialen Netzwerken war auch am Tag nach dem Pokalspiel die strittige Elfmeterentscheidung vor dem 1:0 das klar dominierende Thema, die RWE-Präsident Marcus Uhlig in einem Interview bei Sky in der Halbzeitpause als "Riesen-Skandal" bezeichnet hatte.

Doch auch viele Glückwünsche gingen nach Kiel. So schrieb beispielsweise Twitter-Nutzer Frank Schmidt: "Holstein ist ein Phänomen. Jeder hat nach dem Sieg gegen Bayern mit einem Leistungsloch gerechnet. Stattdessen steht die KSV auf Platz zwei in der Liga und im DFB-Pokal Halbfinale. Das ist Wahnsinn gepaart mit purer Leidenschaft. Es passt einfach alles."