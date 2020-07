Kiel

Demnach erwirtschaftete die KSV in der Saison 2018/19 einen Gewinn von knapp 3,5 Millionen Euro. Wie schon in der Saison 2017/18 (4,376 Millionen Euro Gewinn) profitierte Holstein in hohem Maße von Transfererlösen. Die Sommer-Abgänge von David Kinsombi (für rund 3,5 Millionen Euro zum HSV), Atakan Karazor (800.000 Euro/ VfB Stuttgart) und Trainer Tim Walter (1 Million Euro/Stuttgart) spülten ordentlich Geld in die Kieler Kasse. Für die Zugänge Ioannis Gelios, David Atanga, Makana Baku und Lion Lauberbach wurden nach Informationen dieser Zeitung knapp 1,4 Millionen Euro fällig. Zudem sind die Vermarktungserlöse aus Tickets, Werbung, Merchandising und TV-Geld von Jahr zu Jahr angestiegen.

Mit dem Rohergebnis, im Wesentlichen die Umsatzerlöse, liegt die KSV 2018/19 mit 30,813 Millionen Euro im ligaweiten Ranking auf Platz zehn. Der Anstieg in Höhe von 26,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeuten Platz sechs in der Wachstumstabelle. Am stärksten steigerte Arminia Bielefeld den Umsatz (plus 63,7 Prozent), einen herben Einbruch musste der Karlsruher SC verkraften (minus 67,8 Prozent). Die nackten Zahlen sind allerdings unter anderem durch die nur zwei Saisons abbildende Zeitspanne sowie teils unterschiedliche Ligazugehörigkeiten und schwankende Transfererlöse zu relativieren.

VfB Stuttgart ist der Finanzkrösus der Zweiten Liga

Den größten Umsatz erlöste der VfB Stuttgart mit knapp 166 Millionen Euro, auch der HSV (126 Millionen) und Hannover 96 (103 Millionen) bilanzieren dreistellige Millionenbeträge – Stuttgart und Hannover waren in der Saison 18/19 allerdings noch Bundesligisten. Der VfB führt die Liga mit 9,3 Millionen Euro auch beim Gewinn an, gefolgt vom ebenfalls 2019 aus der Bundesliga abgestiegenen 1. FC Nürnberg (8,7 Millionen) und Arminia Bielefeld (5,4 Millionen). Den größten Verlust fuhr der HSV mit knapp acht Millionen Euro ein, auch Hannover 96 (minus 3,2 Millionen Euro), der in der abgelaufenen Saison von der Insolvenz bedrohte KSC (minus 5,5 Millionen), der VfL Osnabrück (minus 650.000) und Greuther Fürth (minus 527.000) schrieben Verluste.

Die Zahlen liefern einige Erkenntnisse: Zum einen war der VfB Stuttgart alles andere als ein normaler Zweitligist. Zum anderen hat sich Holstein im so oft sehr schweren zweiten Jahr in der Zweiten Liga weiter stabilisiert und etabliert. Alles wird mehr – auch auf der Ausgabenseite: Der Personalaufwand stieg von 9,877 Millionen um knapp 27 Prozent auf 12,508 Millionen Euro, die Steuerlast von 1,478 auf 2,138 Millionen Euro (plus 45 Prozent). Noch stärker stiegen Verbindlichkeiten – von 5,143 auf 9,078 Millionen (plus 76 Prozent) – und Auszahlungen für Spielerberater. In der Saison 17/18 gab die KSV noch 347.000 Euro an Beraterhonoraren aus, in der folgenden mit 1,178 Millionen Euro mehr als dreimal so viel.

Verbindlichkeiten nicht automatisch "schlechte Schulden"

Steigende Ausgaben für Berater sind auch Ausdruck gesunder Geschäftsentwicklung: Wer mehr Geld für Honorare ausgibt, ist in der Lage, in beide Richtungen höherwertige Transfers zu tätigen. Insgesamt zahlten die 18 Zweitligaklubs fast 30 Millionen Euro an Spielerberater – knapp die Hälfte davon entfällt mit 12,5 Millionen auf den VfB Stuttgart. Am wenigsten zahlte der damalige Drittligist KSC mit 114.000 Euro. Dennoch sind Beraterkosten laut KSV-Präsident Steffen Schneekloth, lange Zeit selbst als Spielerberater tätig, eine Schraube, an der die Klubs vor allem angesichts der Einschnitte durch die Corona-Pandemie drehen sollten.

Auch Verbindlichkeiten sind nicht automatisch „schlechte Schulden“, sondern zunächst Kennzeichen hoher Investitionssummen. In Kiel etwa beim Bau der Osttribüne im Holstein-Stadion und neuer Trainingsplätze in Projensdorf. So entstehende kurzfristige Verbindlichkeiten nehmen Profiklubs in Kauf, um möglichst hohes „Working Capital“, liquide Mittel für Gehälter, Transfers und Co., zu haben.

Pro Geister-Heimspiel bis zu 200.000 Euro Verlust

Zu den Zahlen der Saison 2017/18 hatte Holstein Kiels Kaufmännischer Geschäftsführer Wolfgang Schwenke vor einem Jahr gesagt, die Perspektive sei „bombastisch gut“. Das untermauern die nun veröffentlichten Daten – wäre da nicht die Corona-Pandemie. Für jedes ausgefallene Heimspiel vor Zuschauern etwa kalkuliert Schwenke mit einem Verlust von 150.000 bis 200.000 Euro, insgesamt also für die Saison 19/20 bis zu einer Million Euro. Auch Transfererlöse sind in diesem Sommer Stand jetzt nicht in der Höhe der Vorjahre zu erwarten. Durch die zwei vorangegangenen Jahre aber hat sich Holstein eine gute Ausgangsposition für die Bewältigung der Krise geschaffen.

