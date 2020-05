Holstein mit erstem Corona-Test durch

Kiel

Es geht voran. Schritt für Schritt nähern sich die Profis von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel dem Kasten an. „Wir haben extrem viel in Richtung Tor gearbeitet“, sagt Trainer Ole Werner zur beendeten Trainingswoche. Die fand erneut in den mittlerweile gewohnten Kleingruppen statt. An Mannschaftstraining ist noch nicht zu denken. Wobei die Betonung auf noch liegt.

Denn die Entscheidung über den Wiederbeginn des Spielbetriebs ist zum Greifen nahe. Am 6. Mai wird die Politik über den Re-Start der Ersten und Zweiten Bundesliga beraten. Auf Basis eines von der Deutschen Fußball-Liga ( DFL) erarbeiteten medizinischen Konzepts, das unter anderem zwei getrennte Tests auf das Coronavirus vor Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings vorsieht.

Am Donnerstag hat die Liga mit ebenjenen Tests begonnen. Die Störche waren am Freitag dran. „Leiden“ für die Fortsetzung der Saison. Denn die Tests sind alles andere als angenehm. Es werden zwei Abstriche aus dem Rachen genommen: einer durch die Nase, der andere durch den Mund. „Es muss einem die Tränen in die Augen treiben, dann ist es richtig“, erklärt dazu die Mikrobiologin Barbara Gärtner vom Uniklinikum Saarland, Mitglied der Task Force um DFB-Arzt Tim Meyer, die das Konzept für die DFL entwickelt hat.

Tests werden im Trainingszentrum in Projensdorf durchgeführt

Für die KSV-Profis, das Trainer- und das Funktionsteam hieß das am Freitag: einzeln und zeitversetzt Anrücken auf dem Trainingsgelände in Projensdorf. Unter strengen Hygienevorkehrungen nahm Mannschaftsarzt Dr. Klaus Henningsen, dem die Test-Kits zuvor geliefert worden waren, bei den Spielern und beim Staff die Abstriche vor. Die Ergebnisse, die an die DFL weitergegeben werden sollen, werden für Sonnabend erwartet.

Eine Prozedur, an die sich alle Beteiligten nun gewöhnen müssen. Denn bis zum Saisonende werden flächendeckende Corona-Tests die Grundlage des Spielbetriebs bilden. Die Entscheidung, ob und wann dieser wieder aufgenommen werden kann, wird am kommenden Mittwoch fallen. Dann wollen die Ministerpräsidenten und das Bundeskanzleramt auf ihrer nächsten Schalte abschließend über die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga beraten. Das ist das Ergebnis der Konferenz vom Donnerstag.

Bis zum 6. Mai sollen der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, und die Chefs der Staats- und Senatskanzleien Beschlussvorschläge zur schrittweisen Wiederaufnahme des Sportbetriebes erarbeiten. Auf dieser Grundlage wollen die Spitzenpolitiker von Bund und Ländern dann, so Bundeskanzlerin Angela Merkel, „sehr klare Entscheidungen fällen, in welcher Folge und in welcher Art und Weise Schule, Kita wieder möglich sind und auch unter gegebenen Bedingungen bestimmte sportliche Betätigungen“. Etwas verklausuliert, aber doch eindeutig: Der deutsche Profifußball wird am Mittwoch wissen, woran er ist.

In der Öffentlichkeit wird die mögliche Fortsetzung der Saison derweil weiter kontrovers diskutiert. Dennoch bereiten sich die 36 Klubs der Ersten und Zweiten Bundesliga konsequent auf den Tag X vor. Als erster Verein ist nun Spitzenklub RB Leipzig vorgeprescht, was die Aufnahme des Mannschaftstrainings angeht. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sagte am Freitag, man wolle schon am Dienstag wieder voll einsteigen.

Rollt der Ball schon ab dem 15. Mai wieder?

Mintzlaff rechnet damit, dass der Ball schon ab dem 15. Mai rollen könnte – ungeachtet der zuletzt von vielen Verantwortlichen betonten Notwendigkeit, zwei Wochen regulär trainieren zu müssen, bevor es wieder losgeht. „Wir sind nicht in der Situation für Wunschszenarien, es hätte auch eine Woche gereicht. Wir wären auch am 9. Mai bereit gewesen“, sagte Mintzlaff.

Allerdings sind die politischen Entscheidungsträger gedanklich noch lange nicht so weit wie Mintzlaff. In den vergangenen Tagen haben sich unter anderem die SPD-Ministerpräsidenten Stephan Weil ( Niedersachsen) und Dietmar Woidke ( Brandenburg) kritisch zu einer möglichen Sonderbehandlung der Bundesliga geäußert. Zu sicher sollte sich der Fußball also nicht fühlen vor den Beratungen am Mittwoch.

