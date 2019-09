Kiel

Klarheit für die Störche und ihre Fans: Bis Ende November wird Holstein Kiel an den Spieltagen neun bis 15 einmal freitags, dreimal sonnabends und dreimal sonntags antreten. Los geht es am 9. Spieltag mit dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg, das am Sonntag, 6. Oktober, stattfinden wird (13.30 Uhr). Nach der direkt im Anschluss anstehenden Länderspielpause kommt es dann zum lang ersehnten Kracher gegen die Stuttgarter um Tim Walter und Atakan Karazor - am Sonntag, 20. Oktober, um 13.30 Uhr.

Bereits fünf Tage später gastiert der VfL Bochum zum Freitagabendspiel, 25. Oktober um 18.30, im Holstein-Stadion. Am Sonntag, 3. November, geht es auswärts auf die Bielefelder Alm zur Arminia (13.30 Uhr), ehe am Sonnabend darauf das nächste große Highlight ansteht: Der HSV kommt am 9. November nach Kiel (13 Uhr).

Gut für alle Fans: Die langen Auswärtsfahrten nach Wiesbaden (23. November) und Dresden (30. November) fallen beide auf einen Sonnabend, Anstoß ist jeweils um 13 Uhr.

Die Kieler Spieltage 9 bis 15 im Überblick:

9. Spieltag: Holstein Kiel - Jahn Regensburg (So., 6.10., 13.30 Uhr)

10. Spieltag: VfB Stuttgart - Holstein Kiel (So., 20.10., 13.30 Uhr)

11. Spieltag: Holstein Kiel - VfL Bochum (Fr., 25.10., 18.30 Uhr)

12. Spieltag: Arminia Bielefeld - Holstein Kiel (So., 3.11., 13.30 uhr)

13. Spieltag: Holstein Kiel - Hamburger SV (Sbd., 9.11., 13 Uhr)

14. Spieltag: SV Wehen Wiesbaden - Holstein Kiel (Sbd., 23.11., 13 Uhr)

15. Spieltag: Dynamo Dresden - Holstein Kiel (Sbd., 30.11., 13 Uhr)

