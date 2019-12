Kiel

Die DFL hat die Zweitligaspieltage 22 bis 28 terminiert. Demnach spielt Holstein Kiel am Sonntag, 16. Februar, (13.30 Uhr) bei Erzgebirge Aue, am Sonnabend, 22. Februar, (13 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim.

Das Spiel bei Hannover 96 wird am Montag, 2. März, um 20.30 Uhr angepfiffen, am Sonntag, 8. März, empfängt die KSV die SpVgg Greuther Fürth (13.30 Uhr).

Am Sonnabend, 14. März, (13 Uhr) ist die KSV bei Jahn Regensburg zu Gast, empfängt am Sonnabend, 21. März, (13 Uhr) den VfB Stuttgart und tritt am Sonntag, 5. April, beim VfL Bochum an (13.30 Uhr).

