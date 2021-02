Kiel

Am Freitagabend spielt die KSV unter Flutlicht gegen die Würzburger Kickers (18.30 Uhr), danach geht es am 22. Februar ins Montagabend-Topspiel bei der SpVgg Greuther Fürth (20.30 Uhr). Mit der am Donnerstag erfolgten DFL-Terminierung der Spieltage nach dem Heimspiel gegen Erzebirge Aue (Sbd., 27. Februar, 13 Uhr) ist klar: Danach geht es wochenlang im Abend-Modus weiter.

Zunächst steigt das DFB-Pokal-Viertelfinale bei Rot-Weiss Essen (Mi., 3. März, 18.30 Uhr), ehe es am Montagabend (8. März, 20.30 Uhr) zum möglicherweise vorentscheidenden Spitzenspiel im Volkspark beim Hamburger SV kommt. Es folgen zwei 18:30-Uhr-Spiele am Freitagabend beim 1. FC Heidenheim (12. März) und zu Hause gegen Hannover 96 (19. März).

Erst danach wird es wieder ruhiger für Holstein Kiel. Nach der Länderspielpause spielen die Störche zunächst auf einen Sonnabend beim VfL Bochum (3. April, 13 Uhr), eine Woche später zur gleichen Anstoßzeit dann im Holstein-Stadion gegen Jahn Regensburg (10. April).

Die folgenden vier Spieltage sind noch durch die DFL zu terminieren. Die abschließenden beiden Partien in Karlsruhe (16. Mai) und gegen Darmstadt (23. Mai) werden parallel zu den anderen Begegnungen jeweils um 15.30 Uhr angepfiffen.