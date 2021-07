Kiel

Bisher waren nur das Auftaktspiel beim FC St. Pauli (So., 25. Juli, 13.30 Uhr) und die erste Heimpartie gegen Schalke 04 (So., 1. August, 13.30 Uhr) terminiert – jetzt hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nachgelegt und den Störchen den exakten Fahrplan bis Ende September vorgelegt. Auf Holstein Kiel kommt dabei viel Sonnabend-Arbeit zu.

Das Heimspiel des 3. Spieltags gegen Jahn Regensburg steigt ebenso an einem Sonnabend (14. August) wie die Begegnungen des 5. Spieltags zu Hause gegen Erzgebirge Aue (28. August), des 6. Spieltags in Karlsruhe (11. September), des 7. Spieltags im Nordduell mit Hannover 96 (18. September) und des 8. Spieltags in Paderborn (25. September). Anpfiff ist jeweils um 13.30 Uhr.

Werder gegen den HSV zur Topspiel-Zeit

Nur einmal ist die KSV in den Abendstunden gefragt: Am 4. Spieltag geht es ins Freitagabendspiel bei Fortuna Düsseldorf (20. August 18.30 Uhr).

Auf gleich zwei Flutlicht-Kracher können sich derweil die Fans des Hamburger SV freuen: Am 3. Spieltag geht es für den HSV ins Stadtderby bei St. Pauli auf einen Freitagabend (13. August, 18.30 Uhr) – und am 7. Spieltag ins lang ersehnte „echte“ Nordderby im Weserstadion gegen Werder Bremen. Das Spiel am 18. September findet zum neu geschaffenen Topspiel-Termin am Sonnabend um 20.30 Uhr statt.