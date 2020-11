Kiel

Die Störche bestreiten am 20. Dezember ihr letztes Pflichtspiel des Jahres. Mit einem Sonntagsspiel um 13.30 Uhr endet das Spieljahr 2020 für die KSV mit dem 13. Spieltag beim SV Sandhausen. Anschließend geht es in die verkürzte Winterpause, die dann aber doch immerhin zwei Wochen dauert: Das Pokalspiel gegen den FC Bayern ist schließlich am Freitag auf den 13. Januar verlegt worden.

Zehn Tage vorher beginnt das Jahr 2021 für Holstein mit dem Heimspiel des 14. Spieltags gegen den VfL Osnabrück, der am Sonntag, den 3. Januar (13.30 Uhr) in Kiel gastiert. Am Sonnabend darauf steht dann das Auswärtsspiel am Millerntor beim FC St. Pauli (13 Uhr) an.