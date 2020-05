Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 27 bis 29 der Ersten und Zweiten Bundesliga termingenau angesetzt. Damit ist klar: Für Holstein Kiel geht es nach dem Re-Start in Regensburg (Sbd., 13 Uhr) am Sonntag kommender Woche mit dem Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart weiter.