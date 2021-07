Kiel

Stürmer Daniel Hanslik verlässt die KSV Holstein und wechselt zum Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. An die Roten Teufel war der 24-Jährige bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen. In Kiel besaß Hanslik noch einen Vertrag bis Sommer 2022, über die Ablösemodalitäten machten beide Klubs keine Angaben. Kaiserslauterns Sportchef Thomas Hengen sprach jedoch von „harten Verhandlungen“ mit der KSV.

Hanslik war in seiner Kieler Zeit zweimal verliehen

Hanslik war im Sommer 2019 aus dem Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg zu den Kieler Störchen gewechselt, kam aber nur zu zwei Einsätzen bei den Profis. Schon in der Rückserie der Saison 2019/20 schnürte der gebürtige Bad Hersfelder auf Leihbasis für den damaligen Drittligisten FC Hansa Rostock die Schuhe, ehe er im Sommer vergangenen Jahres erneut verliehen wurde. In der Pfalz trug Hanslik in der abgelaufenen Spielzeit maßgeblich zum Drittliga-Klassenerhalt des FCK bei, erzielte in 27 Partien acht Tore.

„Aufgrund der großen Konkurrenz in der Offensive hätten wir Daniel Hanslik keine Einsatzzeiten in der Zweiten Liga zusichern können. Daher haben sich beide Seiten auf die Beendigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses geeinigt“, erklärte KSV-Sportchef Uwe Stöver. „Wir danken Daniel für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Zukunft.“

Die KSV hatte in den vergangenen Tagen mit dem Isländer Hólmbert Aron Fridjónsson und dem Bad Segeberger Jann-Fiete Arp gleich zwei Stürmer verpflichtet. Nach dem Abgang von Hanslik stehen zum aktuellen Zeitpunkt mit Lion Lauberbach und Noah Awuku insgesamt vier Angreifer im Kieler Kader.