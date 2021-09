Kiel

Eine gute Nachricht für alle Fans der KSV Holstein: Statt wie zuletzt 4100 Zuschauer sind im kommenden Zweitliga-Heimspiel gegen Hannover 96 wieder 12 000 Anhänger im Holstein-Stadion zugelassen. Möglich ist die hohe Kapazität dank einer Ausnahmegenehmigung, die die Störche beantragt hatten. Die Stadt Kiel habe dem Antrag unter Berücksichtigung des aktuellen niedrigen Infektionsgeschehens stattgeben, teilte der Klub am Dienstag mit. Die neue Landesverordnung tritt erst zwei Tage später in Kraft.

Wolfgang Schwenke: „Werden jeden Besucher nach dem 3-G-Standard kontrollieren“

„Wir haben uns entschieden, gegen Hannover 96 maximal 12 000 Zuschauer im Stadion zuzulassen. So können wir gewährleisten, dass in wichtigen Bereichen die weiterhin geltenden Hygieneregeln eingehalten werden können“, wurde KSV-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke in einer Klubmitteilung zitiert. „Zudem werden wir vor dem Zugang zum Stadiongelände jeden Besucher nach dem 3-G-Standard kontrollieren. Dank dieser Maßnahmen können wir den Fans hoffentlich wieder ein unvergessliches Liveerlebnis im Holstein-Stadion und den Jungs auf dem Rasen eine starke Unterstützung von den Rängen bieten.“

Auch KSV-Präsident Steffen Schneekloth zeigte sich froh über die Lösung, die gemeinsam mit dem Land und der Stadt erarbeitet wurde. „Gerade bei uns im Land bietet sich jetzt aber die Chance, einen weiteren Schritt zu einer neuen Normalität zu gehen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, am Wochenende wieder Spitzensport im Stadion live zu erleben. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf die Erkenntnisse der DFL seit Saisonstart verweisen, die belegen, dass die bisherigen Spiele in den Ligen und Pokalpartien keine Infektionstreiber waren. Das bestärkt uns in unserer Entscheidung, grundsätzlich an dem 3-G-Prinzip festzuhalten. Dieses hat gezeigt, dass wir in diesen Zeiten ein sicheres Umfeld für Zuschauer und Spieler schaffen können. Auch die Politik teilt diese Ansicht und hat den 3-G-Standard in ihrer neuen Landesverordnung verankert.“

Der freie Verkauf der zusätzlichen Karten beginnt am Dienstag um 16 Uhr. Tickets für die Partie gegen Hannover 96 können nur online erworben werden. Einen Verkauf an den Tageskassen wird es nicht geben.

Alle Karteninhaber müssen vor dem Betreten des Stadiongeländes einen Impf-, Genesenennachweis oder einen offiziellen negativen Corona-Test vorweisen, der zum Abpfiff des Spiels nicht älter als 24 Stunden ist – Selbsttests werden nicht akzeptiert.

Auch Gästefans wieder zugelassen

Durch die erhöhte Zuschauerkapazität werden auch wieder Gästefans im Stadion zugelassen sein. Hierdurch kann es im Vorfeld des Spiels zu kurzzeitigen Sperrungen rund um das Stadion seitens der Polizei kommen.